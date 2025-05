A Bentley nemrégiben aarról adott ki közleményt, hogy története legnagyobb megrendelését teljesítette egyszerre kilenc autót adtak el, úgymond egy csomagban. Egy ilyen nagy értékű márkánál ez érthetően óriási dolog, ráadásul külön pikantériája, hogy mind a kilencet ugyanaz a megrendelő vásárolta meg.

A hír „nyilván” felkeltette a rivális Rolls-Royce érdeklődését, amely emlékeztetett rá, hogy a luxus-vásárlók körében még mindig övék a királyi trón. A gyártó felidézte: története során többször is értékesített kilencnél több autót egyetlen tranzakcióban, és legújabb „akciója” sem elhanyagolható – igaz, „csupán” hat járműről van szó, a vásárlójuk azonban valóban rendkívüli.

A Rolls-Royce évtizedek óta szoros kapcsolatot ápol a hongkongi The Peninsula ultraluxus-szállodával. A hotel ezúttal újabb hat, hosszított tengelytávú Rolls-Royce Phantomot állított szolgálatba, hogy ezekkel fuvarozza nagybecsű vendégeit. Közös történetük korántsem most kezdődött – a Rollsok hosszú évtizedek óta ikonikus szereplői a hotel flottájának, még ha a gyártónak kissé fájó is, hogy a garázsban egy Bentley Bentayga is helyet kapott.

Már egy darab Rolls-Royce jelenléte önmagában is rendkívüli, de a The Peninsula számára ez mondhatni természetes: 1970-ben a szálloda hét Silver Shadow egyidejű beszerzésével írt rekordot, amelyet 1976-ban újabb nyolc autóval toldott meg. A csúcsot 2006-ban érte el, amikor 14 darab, hosszított Phantomot vásárolt a jellegzetes Peninsula Green színben.

Most, tizennyolc évvel később újabb hat Phantom Series II érkezett ugyanebben a zöld árnyalatban. Mindegyik hosszított kivitelű; az utasterük finom részletekben eltér, de technikájuk azonos: 6,75 literes, biturbó V12-es motor 571 lóerővel. Ami igazán különlegessé teszi a flottát, hogy továbbra is ott áll szolgálatban egy 1934-es Phantom II Sedanca de Ville, amely mindössze hat évvel fiatalabb magánál a hotelnél, ám gondos restaurálás után ma is az eredeti pompájában szállítja az utasokat.