Kétségkívül szerves részeit képezik a modernkori közlekedésnek a különböző navigációs alkalmazások, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy tévedhetetlenek. Épp ellenkezőleg, ezt azonban egy amerikai autós a saját bőrén tapasztalta meg.

Bevallása szerint a chelsea-i nő azt az útvonalat követte, amit a Waze javasolt neki, de mivel „nem látott jól”, a síneken kötött ki – még az a szerencse, hogy nem jött a vonat, így nem történt személyi sérülés. A hatóságok az X-en arról számoltak be, hogy a járművet elvontatták a helyszínről, a síneket pedig átvizsgálták és megtisztították.

Mint a mellékelt ábra is mutatja, néha nem árt a saját szemünknek is hinni. Már csak azért is, mert ha gyenge a GPS-jel vagy az internetkapcsolat, akkor még az olyan népszerű alkalmazások is helytelenül határozzák meg a koordinátákat, mint a Waze vagy a Google Maps.

Ahogy az a Vezess korábbi cikkéből kiderül, a közelmúltban volt, aki elég nagyot repült amiatt, hogy meredten figyelte a GPS utasításait: