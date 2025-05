A villanyautók árai valódi hullámvasutazást mutattak be az elmúlt években. A gigantikus akkumulátorral szerelt luxuskategóriás darabokért őrült árakat kértek a gyártók, és látszólag volt is kereslet. A Tesla Cybertruck első darabjait például használtan még haszonnal lehetett eladni, amikor nem derültek még ki típushibái és nem változott a márkát övező közhangulat.

Ma már gyakorlatilag zuhannak a Cybertruck árai, de a jelenség nem csak az Elon Musk politikai szerepvállalása miatt rivaldafénybe került márkát érinti. Az árzuhanásra ugyanolyan példa a GMC Hummer EV, ami ritkán kerül a hírekbe, de a piac előítéletek nélkül is ítéletet mondott felette.

9 fotó

A Bring a Trailer aukciós oldalára felkerült egy makulátlan darab. A 830 lóerős, hárommotoros monstrum gyakorlatilag szalonállapotú: 650 kilométert futott, ami nagyjából két hét átlagos amerikai autóhasználatnak felel meg, így a több mint 200 kWh‑s akkumulátor gyakorlatilag egyszer sem merült le.

A teljes, extrákkal növelt listaára 140 295 dollár volt, ami mai árfolyamon nagyjából 50 millió forintnak felel meg. Ehhez képest a jól ismert online aukción mindössze 95 500 dollárért (34 millió Ft) ütötték le. Tehát valós használat nélkül zuhant 16 millió forintot az ára az autónak, amire ráadásul eddig rendszám sem került. A licitet megnyerő vevő lesz az első tulajdonos, aki így brutális akcióval jutott hozzá az amerikai életérzést elektromos testben hozó SUV-óriáshoz.

Hasonló görbét rajzolt a Porsche Taycan árazása is. Ebben szerepet játszik a villanyautók technikájának rohamos fejlődése is, egyre nagyobb kapacitású akkumulátorok tűnnek fel, hatékonyabb megoldások kerülnek az újabb modellekbe, ezért az 1-2 éves autók háttérbe szorulnak. Emellett a gyárak is csökkentik az új autók árait, így ez lefelé húzza a használtautó-piac árazását.

A Wired nemrég megvizsgálta az elektromos autók értékcsökkenési trendjeit az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok piacain. Egyes modelleknél különösen rossz értéktartást figyeltek meg. Nagy-Britanniában például a Ford Mustang Mach-E és a Polestar 2 egy év alatt 52 százalékot veszített eredeti listaárából, ha beszámítási értéküket nézzük. Ehhez képest a Tesla Model 3 jobban teljesített, 12 hónap és 16 ezer kilométer alatt „csak” 45 százalékot veszített értékéből.