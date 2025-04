A felháborító eset az Egyesült Királyságban történt, a felvételt pedig Matt Cadman, egy másik autó utasa készítette az A40-es úton, Greenford közelében, Nyugat-Londonban.

Egyértelmű a jelenet, a Hyundai i30 volánja mögött láthatóan videót néz a sofőr, miközben a a 30 mérföld/órás (kb. 50 km/órás) sebességkorlátozású úton halad. „Egyszerűen nem hittünk a szemünknek, amikor hazafelé tartottunk az A40-esen Greenford közelében. Egy nő tévét nézett vezetés közben.” – nyilatkozta a videós. Hozzátette: „az egy dolog, ha valaki a saját életét kockáztatja, de teljesen más, ha másokat is veszélybe sodor.”

Literally can’t believe what we saw this evening driving home on the A40 westbound near Greenford. A woman watching TV whilst driving! Number plate: LT65 NWE

Can we see some action on this extremely dangerous behaviour!? @metpoliceuk pic.twitter.com/X46xB5EsYF