Németországban egyre több ember számára válik problémássá az autózás és úgy általában a mobilitás megfizethetősége – derül ki az Német Autóklub (ADAC) megbízásából készült friss közvélemény-kutatásból.

A válaszadók 82 százaléka szerint az újonnan formálódó kormánynak egyik legfontosabb feladata épp ennek a kérdésnek a megoldása lenne.

A zöld átállás és a fenntartható közlekedés irányába tett lépések már most is érezhető hatást gyakorolnak a mindennapokra. Az autóvásárlás költségei az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedtek – az új járművek ára gyakorlatilag megkétszereződött. Még a jóléti Németországban is egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az elektromos autókat, míg a hagyományos, belső égésű motorral hajtott modellek nemcsak drágábbak, hanem karbantartásuk is költségesebb lett.

A helyzet odáig fajult, hogy nem csupán a közép-kelet-európai országokban, de Németországban is folyamatosan öregszik az autóállomány. A problémát tovább súlyosbítja, hogy sok régióban – különösen kisebb településeken – a tömegközlekedés nem kínál megfelelő alternatívát. Ez különösen megnehezíti az idősek, kisgyermekes családok vagy mozgásukban korlátozott emberek mindennapjait, akiknek a személyautó nem luxus, hanem szükséglet.

Miközben a városi, környezettudatos fiatalok úgy vélik, hogy az autóhasználat ideje lejárt, a valóságban sokak számára nincs valódi alternatíva. Az ADAC felmérése szerint a megfizethető mobilitás mellett a válaszadók nagy arányban támogatják az úthálózat (68%) és a vasúti infrastruktúra (67%) fejlesztését, valamint a közúti biztonság növelését (66%).

A Deutschlandticket megtartását (amely egész Németországban érvényes a tömegközlekedési eszközökre), mint a legfontosabb klímavédelmi eszközt, a megkérdezettek 77%-a támogatja – feltéve, hogy az árát nem emelik tovább.

Ugyanakkor az elektromos járművek elterjedéséhez 71% szerint a töltőállomások árazásának csökkentésére lenne szükség. A vásárlási támogatásokat ezzel szemben csak a megkérdezettek fele tartja indokoltnak.

A közlekedésbiztonság terén is erős társadalmi támogatottság mutatkozik bizonyos intézkedésekre: 83% szerint fontos lenne több pihenőhely kialakítása a teherautósofőrök számára, míg 75% támogatja az utak újratervezését, hogy jobban elkülönüljenek az autók, kerékpárosok és gyalogosok útvonalai.

A kannabisz legalizálásával kapcsolatban is sokan aggódnak: a válaszadók 74%-a szerint tanulmányokra lenne szükség annak felmérésére, hogy a szer fogyasztása miként befolyásolja a közlekedésbiztonságot – és ha kell, a törvényeken is változtatni kellene.

Az ADAC összegzése szerint a következő kormány számára kulcsfontosságú lenne, hogy a mobilitás ne váljon kiváltsággá, hanem mindenki számára elérhető és megfizethető maradjon – anélkül, hogy a fenntarthatóság szempontjait háttérbe szorítanák.