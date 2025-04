Amikor 2017-ben megjelent a Leapmotor első modellje még csak egy kínai furcsaságnak tűnt, egyetlen városi autóval a kínálatban. Mostanra a márka 51 százalékban a – többek között a Citroen, Fiat, Opel, Peugeot márkákat stb. birtokló – Stellantis tulajdonába került, kiszélesítette modellkínálatát és megkezdte a nemzetközi terjeszkedést. Ma már számos modellt kínál és több európai országban is elérhető.

Németországban, Spanyolországban és Romániában már jelen van a Leapmotor, a bővítés következő körébe Magyarország is beleeshet. Ennek a vásárlók igen, a konkurensek kevésbé fognak örülni, a Leapmotor ugyanis annak ellenére, hogy valóban fejlett technológiával – alvázba integrált akkupakk, vezetéstámogató rendszerek – kínálja autóit, árai kifejezetten versenyképesek, ráadásul nemcsak az elektromos autókhoz képest, hanem a hagyományos hajtású riválisokhoz hasonlítva is.

Arról, hogy a kínai autóipar milyen események mentén jutott el oda, hogy globálisan is megkerülhetetlen legyen, a „Tényleg szerepet játszott a Covid a kínai autógyártás sikerében?” című elemzésben olvashatnak, de önmagában is sokatmondó tény, hogy a mai elektromos autókban használt akkumulátorok háromnegyede kínai gyártású.

A Leapmotor T03 ötajtós, 3,62 méter hosszú elektromos kisautó ideális városi jármű, a méreténél fogva eleve aranyos, mintha a Fiat 500X kistestvére lenne. Felszereltségben ugyanakkor nagyon erős: az adaptív tempomat, a napfénytető, az automata klíma, a tolatókamera vagy a fűthető és elektromosan állítható tükrök, az alufelnik ebben a kategóriában nem megszokottak a szériafelszereltség részeként.

A T03-nál mindez az alapfelszereltség része, ebből adódóan pedig nemcsak a kisebb elektromos modelleknek jelenthet konkurenciát, hanem a hagyományos hajtású kisautóknak, például egy Toyota Aygo X-nek is. Spanyolországban a T03-as kezdőára 18.900 euró, Ausztriában 19.090 euró, azaz forintra átszámítva körülbelül 7,7 millió forint, míg egy jobban felszerelt, benzines Toyota Aygo ára közelít a 8,4 millióhoz.

Az árazás persze minden országban eltér, Ausztriában például 20%-os, Spanyolországban pedig 21%-os az áfa, így a hazai 27%-os áfa biztosan nem tesz majd jót az árképzésnek, de várható, hogy a T03 nemcsak az elektromos riválisokkal versenyez majd, ha Magyarországon is megjelenik.

A Leapmotor másik modellje, a C10 a közepes-nagy SUV szegmensben játszik, és Spanyolországban 32.900 eurós (13,4 millió Ft) bevezető áron, míg Németországban 37.600 (15,3 millió forint) eurótól érhető el.

A recept itt is hasonló, mint a kisebbik modellnél: modern technika, bőséges alapfelszereltség és versenyképes ár. Csak néhány elemet említve: a szériafelszereltség része a kétzónás automata klíma, az elektromos napfénytető, a kábelmentes telefontöltés és a motoros ülések is.

A vezetéstámogató rendszer 17 funkcióból áll, beleértve az automatikus vészfékezést, a sávtartást, a holttérfigyelést és az adaptív sebességtartó automatikát. Természetesen van menetstabilizáló elektronika és guminyomás-figyelő rendszer, a vezető megfelelő tájékozódását pedig magasfényű LED fényszórók és 360 fokos kamera segíti. Hab a tortán, hogy a Leapmotor C10-nek igazán letisztult, prémium beltere van.

A C10 a felszereltségen túl robusztus szerkezeti kialakítással és fejlett funkciók teljes rendszerével büszkélkedhet, amely maximális védelmet biztosít a vezető és az utasok számára egyaránt. Ezt bizonyítja az Euro NCAP értékelése is, a Leapmotor SUV modellje 5 csillagos minősítéssel vizsgázott az európai szabvány szerinti törésteszten.

Ráadásul a Leapmotornak a „hatótávparára” is van megoldása: a REEV (hatótávnövelt) hajtáslánc. Ezekben az autókban a meghajtást egy elektromos motor adja, de van üzemanyagtartályuk és benzinmotorjuk is. Utóbbi azonban nem a hajtásláncba kapcsolódik be, pusztán generátorként működik: amikor fogy az energia az akkumulátorból, segít azt újratölteni. A lényeg? Egy ilyen autó hatótávja akár a 950 km-t is elérheti!

Úgy tűnik, a Leapmotor komolyan veszi a nevét – a Leap angolul ugrást jelent – , és tényleg olyan elektromos autókat tudott készíteni, amelyek fejlettek, biztonságosak és egyben elérhető árúak is.