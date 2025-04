Németország a sebességkorlátozástól mentes autópályák utolsó még álló bástyája, de ez nem jelenti azt, hogy ész nélkül lehet náluk száguldozni. A német autópályák – amelyek hosszúság szerint a világon a negyedik helyen állnak (az USA, Kína és Spanyolország után) – egyedi megközelítést alkalmaznak a sebességkorlátozás terén. Bár egyes szakaszokon nincs általános sebességhatár, létezik egy úgynevezett „ajánlott sebesség”, ami 130 km/óra.

Azok a sofőrök, akik ezt túllépik, baleset esetén biztosítási problémákkal szembesülhetnek – még akkor is, ha formálisan nem sértették meg a szabályokat.

Viszont ahol sebességkorlátozás van érvényben – különösen forgalmas vagy környezetvédelmi okokból szabályozott autópálya-szakaszokon –, ott szigorúan veszik a gyorshajtást, a 2025-ös bírságok pedig nagyban hasonlítanak a hazai büntetési tételhez.

A megengedett sebességhatárt átlépve a következő büntetési tételekre számíthatunk attól függően, hogy lakott területen belül, vagy kívül sikerült összehozni egy gyorshajtást.

Sebességtúllépés (km/h) Bírság (lakott területen belül, Ft) Bírság (lakott területen kívül, Ft) 10 km/h-ig 12 150 Ft 8 100 Ft 11–15 km/h 20 250 Ft 16 200 Ft 16–20 km/h 28 350 Ft 24 300 Ft 21–25 km/h 46 575 Ft 40 500 Ft 26–30 km/h 72 900 Ft 60 750 Ft 31–40 km/h 105 300 Ft 81 000 Ft 41–50 km/h 162 000 Ft 129 600 Ft 51–60 km/h 226 800 Ft 194 400 Ft 61–70 km/h 283 500 Ft 243 000 Ft 70 km/h felett 324 000 Ft 283 500 Ft

Ezen felül fontos tudni, hogy gyorshajtás miatt a jogosítvány is bevonásra kerülhet 1-től akár 3 hónapra, még viszonylag kisebb szabálysértések esetén is. Általában a visszaesőket tiltják el, vagy azokat, akik 26 km/órával lépik át a megengedett legnagyobb sebességet. Ez utóbbi eset a sokasodó 30-as korlátozások korában nem is annyira elképzelhetetlen, hiszen az átlagos városi tempóval 50 km/óra körül haladva egy ilyen táblát elnézve már a veszélyzónába kerülünk.

Ebből is látszik, hogy Németországban is szigorúak a gyorshajtókkal szemben – és ugyanazokat a mérési pontatlanságokat kiküszöbölendő összeget vonják le a mért értékből, mint Ausztriában: 100 km/óráig 3 km/órát, 100 felett pedig 3 százalékot.