A hazai bulvársajtóban rendszeresen feltűnik Jákob Zoltán neve, aki több sikeres vállalkozást is üzemeltet. Jákob nem titkolja, hogy igazi autórajongó, több Ferrarija is van, és bő egy éve rendelt egy Lamborghini Revueltót is, amiről végül lemondott, és átpasszolta az autót a magyar sztárfocistának, Szoboszlai Dominiknek ‒ derült ki a Blikk interjújából.

„Ezekre a luxusautókra általában várólista van, és ha meg akarod vásárolni a legújabb szériát, előfordulhat, hogy hónapokat, de akár éveket kell várnod rá. Én még tavaly megrendeltem a Lamborghini Revueltómat, aminek a várólistája három év volt. Mivel hosszú volt a várakozási idő, úgy döntöttem, hogy veszek egy gyorsan érkező McLarent, ám amikor már kifizettem, hívtak a Lamborghinitől, hogy három év helyett pár hónapon belül elkészül az autóm.

Képeken: a Lamborghini Revuelto:

Méregdrága sportautót újít be a magyar milliárdos 1 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 2 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 3 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 5 /57 Fotó megosztása: 6 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 7 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 9 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 10 /57 Fotó megosztása: 11 /57 Fotó megosztása: 13 /57 Fotó megosztása: 14 /57 Fotó megosztása: 15 /57 Fotó megosztása: 17 /57 Fotó megosztása: 18 /57 Fotó megosztása: 19 /57 Fotó megosztása: 21 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 22 /57 Fotó megosztása: 23 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 25 /57 Fotó megosztása: 26 /57 Fotó megosztása: 27 /57 Fotó megosztása: 29 /57 Fotó megosztása: 30 /57 Fotó megosztása: 31 /57 Fotó megosztása: 33 /57 Fotó megosztása: 34 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 35 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 37 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 38 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 39 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 41 /57 Illusztráció: Lamborghini Illusztráció: Lamborghini Fotó megosztása: 42 /57 Fotó megosztása: 43 /57 Fotó megosztása: 45 /57 Fotó megosztása: 46 /57 Fotó megosztása: 47 /57 Fotó megosztása: 49 /57 Fotó megosztása: 50 /57 Fotó megosztása: 51 /57 Fotó megosztása: 53 /57 Fotó megosztása: 54 /57 Fotó megosztása: 55 /57 Fotó megosztása: 57 /57 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Én viszont nem szerettem volna egyszerre két új sportkocsit, így hoztam egy döntést, hogy átadom az autót az utánam következőnek, aki a Szoboszlai Dominik volt. Ám időközben kiderült, hogy a McLaren nem pont úgy lett összeállítva, ahogy én szerettem volna, így végül nem vettem át a sportkocsit. Persze, akkor már örültem volna a Lamborghininek, de addigra Szoboszlai Dominik megkapta, így tulajdonképpen most ő jár az általam rendelt autóval”

‒ részletezte a magyar vállalkozó.

De sokáig nem szomorkodott Zoltán, ugyanis elmondása szerint heteken belül megérkezik új autója, ami nem más, mint egy Ferrari SF90, amelyért állítólag 260 millió forintot fizetett.

Galéria a Ferrari SF90-ről:

Méregdrága sportautót újít be a magyar milliárdos 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az SF90 Stradale motorterében található a Ferrari által valaha épített legerősebb V8-as benzinmotor (780 LE), amely három villanymotorral (kombinált teljesítményük 220 LE) alkot hibrid hajtásláncot, amely 2,5 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára az autót.

A száguldás üteme 200 km/óráig sem lanyhul jelentősen (6,7 mp), a végsebesség ugyanakkor „csak” 340 km/óra. Az autónak kevesebb mint 29,5 méter kell, hogy megálljon 100 km/óráról.

Az 1000 lóerőnek mindössze 1570 kilogrammot kell mozgatnia, és a nyolcfokozatú, dupla kuplungos váltóval szerelt autó tud mást is, amit előtte egyetlen Ferrari sem: 25 kilométert képes emissziómentesen, pusztán villanymotorjai segítségével megtenni.

A Liverpool játékosának új autójáról korábban részletesen beszámolt a Vezess: