Még tavaly decemberben büntettek meg egy kazah férfit, amiért a buszsávban került ki egy előttük látható ok nélkül megálló autót, miközben a helyi kórházba volt úton az édesanyjával. Várakozhatott is volna mögötte, ezzel feltartva az egész sort, de végül a gyorsabb megoldást választotta – ezt viszont a környék térfigyelő kamerái is látták.

Az eset után postán kapta meg a bírságot, ami ellen hiába próbált meg fellebbezni, a panaszát elutasították. Ezután döntött úgy, hogy a bíróság elé viszi az ügyet, ám az igazát nem akárhogy akarta bizonyítani: mivel nem akart ügyvédet fogadni, a mesterséges intelligenciához (MI), azon belül is a ChatGPT-hez fordult segítségért.

Tegyük hozzá, azt is mondhatnánk, hogy elenyésző volt a pénzbüntetés mértéke: mindössze 5800 tenge, átszámítva alig 4300 forint volt az összeg. Összehasonlítás gyanánt: tavaly 386 esetben és összesen 5,2 millió forint értékben szabtak ki helyszíni bírságot indokolatlan buszsáv-használatért Budapesten – egy egyszerű osztás révén kiderül, hogy a szabálytalankodóknak átlagosan 13 500 forintot kellett fizetniük.

Kenzsebek Iszmailov annyit tett, hogy leírta a történteket, azt is megemlítve, hogy a manőverről készült felvételt közzétették a közlekedési hatóság weboldalán. Amellett, hogy az MI is azt tanácsolta a 23 éves férfinak, hogy ne hagyja veszni az ügyét, még ki is javította az ügymenethez szükséges dokumentumokat – írja az Oddity Central.

Я удалил пост потому что меня уже журналисты задолбали и еще видно мое персональные данные. Жалею что, сразу не удалил pic.twitter.com/KtKvHM8LJz — Kenzhebek Ismailov (@ismailov_kenzhe) March 21, 2025

Bár kifizette a büntetést, úgy volt vele, hogy nincs veszítenivalója, mert ha a bíróság vissza is dobja az ügyet, legalább az összeg felét visszakapja, mivel időben fizetett. Miután a tárgyaláson elmondta, hogy a durván bántak vele a közlekedési hatóság munkatársai, a bíróság végül neki adott igazat. Később a közlekedési hatóság is arról tájékoztatta, hogy törölték a rendszerből a büntetést, így a pénzét is visszakapta.

Iszmailov úgy véli, hogy Kazahsztánban elsőként nyert pert a mesterséges intelligencia segítségével. Sikere után rögtön vérszemet kapott, és a következő polgári peres eljárása keretében a bírság megtámadásával elvesztegetett időért követel kártérítést – ezúttal is a ChatGPT-vel karöltve fog a bíróság elé állni.