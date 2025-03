Viharos szelek rángatják a globális autóipart. Szűk egy évvel ezelőtt még minden hír szerint több amerikai V8-as motor gyártása a beszüntetés küszöbén állt, vagy már be is fejezték a gyártást. Főleg a Stellantis-csoporthoz tartozó márkáknál volt nagy tisztogatás, többek között a legendás HEMI motorok is a kihalás szélére kerültek.

Pedig ezek a V8-asok népszerűnek számítottak: egy évvel ezelőtt ezerdarabos búcsúszériával szerette volna a sírba küldeni utolsó V8-as modelljét a Dodge. A Durango SRT 392 AlcHemi azonban túlságosan népszerűnek bizonyult – legalábbis ezzel magyarázza az autógyártó, hogy az eredeti tervekkel ellentétben a 2025-ös naptári évben is gyártásban marad a nyolchengeres nagy SUV.

Most pedig úgy tűnik nem csak haladékot kap a motor, hanem teljes erőből kezdik újra a gyártást.

A legfrissebb hírek szerint nem csupán a 5,7 literes HEMI tér vissza a piacra. A Stellantis ugyanis augusztustól az egész HEMI V8 motorcsaládot újra gyártani fogja, beleértve a nagy teljesítményű 6,4 literes „Apache” HEMI V8-at, valamint a kompresszorral feltöltött 6,2 literes HEMI HELLCAT erőforrást is. Kivételt csak a Ram Heavy Duty modellekben található 6,4 literes V8-as képez, amely más gyárban készül.

A kifejezetten amerikai autókra szakosodott olda, a MoparInsiders értesülései szerint a visszatérő motorok továbbra is a jól bevált harmadik generációs HEMI architektúrát alkalmazzák majd, bár kisebb-nagyobb frissítésekre, korszerűsítésekre is lehet számítani. Sőt, a hírek szerint a későbbiekben akár egy nagyobb hengerűrtartalmú változat is csatlakozhat a kínálathoz.

A HEMI motorok egyébként különleges égésterük miatt váltak legendássá: az alkatrész félgömb (hemiszférikus) kialakítása révén optimálisabb égést, jobb teljesítményt és utánozhatatlan hangzást kínál, ami szinte összeforrt az amerikai izomautó álomképével.