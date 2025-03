Meghatározó népszerűségre tett szert, amikor az 1990-es évek hajnalán valósággal berobbant a 3-as BMW E36-os generációja. A széria harmadik korszaka kereken tíz éven át, egészen 2000-ig tartott: először a hagyományos szedán mutatkozott be, amit a kupé, a kabrió, valamint a kombi és a háromajtós változat követett a futószalagon.

Mint arról egy korábbi cikkünkben megemlékeztünk, akkoriban nagy szó volt a multilink hátsó felfüggesztés, ahogyan az is, hogy a palettán már a négyhengeres dízelmotor is elérhetővé vált. Ugyanígy klímával, elektromos ablakkal, kipörgésgátlóval, sőt, a generáció végén a menetstabilizálóval is lehetett rendelni a manapság már 25-35 éves BMW-ket.

A típus megítélésén leginkább az idő vasfoga rontott, ugyanis ahogy telnek az évtizedek, drasztikusan csökken az igazán szép állapotú példányok száma. Erre azonban rácáfol egy 1993-as évjáratú 320i Coupé, ami a Mobile.de oldalán keresi a következő gazdáját. Első blikkre ez nem tűnik annyira rendkívüli fejleménynek, hiszen sokan árulnak olyan BMW-t, ami már bőven túl van a harmadik ikszen. Az viszont nem sokról mondható el, hogy ez idő alatt csupán 66 (!) kilométert tettek meg vele.

Az újszerű 3-as BMW az elmúlt évtizedekben egy magángyűjteményt gazdagított Japánban, azonban mostanra az európai papírja is megvannak, így Németországban kínálják eladásra. Metálzöld karosszériája és szürke beltere a bajor márka 2,0 literes, hathengeres szívó benzinmotorját rejti. Benne 150 lóerő és 190 Nm lakozik, amik ez esetben az automata sebességváltón keresztül jutnak el a hátsó tengelyre.

Csaknem 40 ezer eurót, átszámítva 15,5 millió forintot kérnek el érte, ugyanakkor cserébe egy kívül és belül egyaránt makulátlan állapotú autót kínálnak.