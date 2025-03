Tegnap számoltunk be arról, hogy tulajdonosok panaszkodtak sorra a Cybertruck karosszériájának minősége miatt. A probléma nagyjából egy hónapja jelentkezett több tulajdonosnál: az elpusztíthatatlannak címkézett konstrukció, a rozsdamentes acélkarosszéria borítása ugyanis több videó szerint elkezdett leperegni.

A jelenségről több újság is beszámolt, az egyik tulajdonos, aki fóliázással foglalkozva több Cybertruckkal találkozik, azt mondta, hogy a kliensei között is több ilyet látott már, a saját autójáról nem is beszélve.

A hiba miatt végül megjött a hivatalos reakció: a Tesla 46 096 darab Cybertruck modellt hív vissza az Egyesült Államokban, hogy kijavítsák a lerepülésre hajlamos külső panel hibáját.

A technikai ok a tetőoszlopot borító díszléc, ami imitálja a teljes mértékben rozsdamentes acélkarosszériát. Megoldásként a Tesla szervizei ingyenesen kicserélik a teljes díszlécet, kérdés, mivel rögzítik majd, van-e erősebb ragasztó a polcon, vagy ahogy a gázpedál lecsúszása esetén, most is visszatérnek a jó öreg szegecseléshez.

Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság (NHTSA) szerint a leváló panel komoly veszélyforrást jelenthet a közúti közlekedésben, növelve a balesetek kockázatát.

A Tesla – amelyet a világ jelenleg leggazdagabb embere, Elon Musk vezet – jelentős részét adja az amerikai gépjármű-visszahívásoknak.

A modellt eddig összesen hét alkalommal hívták vissza különböző problémák miatt. A BizzyCar visszahívásokat kezelő szakértő cég adatai szerint 2024 első három negyedévében a Tesla modellek tették ki az összes visszahívás 21 százalékát az Egyesült Államokban. A gyártó legtöbb problémáját ugyanakkor általában egyszerű, távoli szoftverfrissítésekkel orvosolják. Ezt a friss esetet viszont nem tudják az interneten keresztül megoldani.