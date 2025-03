Örökös ellentét húzódik a fiatal és az idős generáció között, ami gyakran kiterjed a közlekedésre is. Gyakran megkérdőjelezik az idős sofőrök képességeit, de egyre sűrűbben vitatják a fiatal járművezetők felelősségét is. Az alábbi eset nyomán is joggal merülhet fel a gondolat, miszerint eljött-e annak az ideje, hogy törvényi úton kell fékezni őket?

A napokban Ausztráliában akadt a rendőrök horgára egy 21 éves fiú, aki nem igazán törődött a sebességhatárokkal. Annak ellenére, hogy a megengedett sebesség 70 km/óra volt, annak csaknem háromszorosával, 197 km/órával repesztett Sydney külvárosi részén. Hamar kiderült, hogy a gyorshajtást nem is a saját, hanem édesanyja kocsijával követte el.

Meg kell hagyni, egy BMW M3 Competition volánja mögött ülve nagy lehet a kísértés, hiszen a 3,0 literes, ikerturbós sorhatos motor 510 lóerővel kecsegtet, amihez 650 Nm-es nyomaték párosul. Ugyanígy a 4,0 másodperc alatti, 0-100 km/órás gyorsulás és a 250 km/órás, elektronikusan szabályozott végsebesség is sokakat késztethet arra, hogy a jobb lábával kicsit erősebben nyomja a pedált.

A közlekedési szabályok alól azonban ez sem jelenthet kibúvót. Nem is úszta meg következmények nélkül a száguldozó fiatal, akinek hat hónapra elvették a vezetői engedélyét, továbbá 2595 ausztrál dollárra, átszámítva mintegy 600 ezer forintra meg is bírságolták. Ha ő lett volna a kocsi tulajdonosa, már rendszámtáblák sem lennének a BMW-n, de valószínű, hogy otthon így sem dicsérték meg.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek láttán nyer értelmet a kezdő járművezetők korlátozása. Néhány évvel ezelőtt Oroszországban is felmerült az ötlet, miszerint a friss jogosítványt szerzők csak fokozatosan, évek elteltével és kellő rutinnal vezethetnének nagyobb teljesítményű járműveket. Az elképzelésről részletesen írtunk a Vezess korábbi cikkében

Magyarországon a motorkerékpárokra hasonló rendszer működik, így az sem ördögtől valónak, sem új keletűnek nem mondható. Akik nyeregbe pattannak, az A1 és az A2 kategóriával csak korlátozott teljesítményű kétkerekűeket vezethetnek:

az A1-es kategóriába a legfeljebb 125 köbcentiméteres, 11 kW teljesítményű motorkerékpárok, illetve quadok tartoznak, a jogosítványszerzés alsó korhatárát 17,5 évben húzták meg,

ezzel szemben az ugyancsak 17,5 éves kortól kezdhető A2 kategóriában a hengerűrtartalom már nincs szabályozva, ugyanakkor a maximális teljesítmény nem haladhatja meg a 35 kW-ot, a teljesítmény/tömeg arány pedig a 0,2 kW/kg-ot.

A nagymotorkerékpárokhoz is szükséges A kategóriának pedig abban az esetben lehet nekivágni, ha valaki legalább 23,5 éves, vagy úgy töltötte be a 20. életévét, hogy legalább kétéves A2 kategóriás gyakorlattal rendelkezik.