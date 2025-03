Több mint 1000 jármű várja az autórajongókat a jövőhét pénteken startoló 2025-ös AMTS. A Hungexpo szinte teljes területén (7 pavilonban) március 28 és 30 között zajló show-n a Vezesst is megtalálod majd a C-pavilonban. A standunkon nemcsak megpihenhetsz, de nálunk találod az Autó,motor és tuning show nyereményautóját, amely idén egy Ford Mustang GT. A V8-as fenevad átépítéséről videót is készítettünk, ITT találod.

Előzetesként hoztunk neked néhány érdekességet, hogy ha eddig nem voltál biztos benne, hogy ott a helyed, ezután már ne legyen az.

A kiállítók között találod majd a SonnyWorks garázst is, akik többek között két olyan francia autóval állnak a placcra, hogy minden autórajongó szeme opálos lesz. 2014-ben alakult a csapat, és egy komoly barátság vette kezdetét – mesélte Szíjgyártó „Sonny” Sándor kérdésünkre.

Az autók iránti szenvedélyünk tart össze minket ilyen régóta. A csapat minden tagja saját maga építi, csinosítja autóját, egymást segítve. A legapróbb müveletektől, a komolyabb átalakításokon keresztül, saját kezűleg készülnek a verdák.

Sándor két autóját mutatjuk meg most nektek részletesebben, a csapatot majd az AMTS G pavilonjában találjátok, ahol élőben is megnézhetitek.

A csapat oszlopos tagja több évtizede rajong a Peugeot modelljeiért, eleinte 405-ös típusai voltak, majd 2017-ben vette meg az akkor még ezüst színű Peugeot 505-öst. Rendkívül jó állapotban volt, így jó alapnak bizonyult a tervekhez.

Először csak szolidan nyúltak hozzá, kapott egy airride futóművet és egy szett watanabe stílusú alufelnit, így már megvolt a kiállása. De ez az autó nem egy hétköznapi modell, így mindent egyedileg kellet legyártani és átalakítani hozzá. Évekig nem volt drasztikus a változás, majd 2022-ben kezdődött a nagyobb munka, amely első körben az autó külsejét érintette.

Metálbordó fóliát kapott, karbon kiegészítőket, színre fújt bukócsövet, kagyló üléseket, 4 pontos öveket, amerikai típusú első lámpákat. Ezekkel a módosításokkal a 2022-ben több szépségdíjat is sikerült bezsebelnie Sándornak.

De itt nem álltak meg

Az eredeti motortól megszabadultak és az 505 megkapta a Peugeot 405 MI16 1.9 literes, 16 szelepes erőforrását. Viszont azt tudni kell, hogy a 405 elsőkerék-hajtású és keresztben helyezkedik el benne a motor, az Peugeot 505 viszont hátsókerék-hajtású és hosszában van benne a motor. Komoly átalakításra volt szükség, hogy be tudják tenni az MI16-os kódjelű blokkot.

Módosítani kellett az olajteknőt, olajszivattyút, egyedi motortartó bakok kellettek, a valtóharangot is át kellett hegeszteni, szintén módosították a lendkereket és kuplungszerkezetet. A motor a teljes felújítás után kapott sikolt hengerfejet Szuromi vezérműtengelyekkel, fokolókerékkel. A gyári szívósort leváltotta egy 45-ös Jenvey hengerenkénti fojtószelep, karbon légbevezető diffuzór, egy teljesen egyedi 4-2-1 rozsdamentes leömlő és kipufogó rendszer.

A gyári elektronikát sport vezérlésre cserélték, hengerenkénti trafóval. De van itt még Mishimoto víz- és olajhűtő. A motor számos eleme megkapta a karosszéria színét. Az utastérben is van mit nézni, mutatjuk a galériát.

Peugeot 505 szedán galéria

Sándor díjnyertes autókat épít itthon, egy gyufásdoboz is alig férne alájuk 1 /68 Fotó megosztása: 2 /68 Fotó megosztása: 3 /68 Fotó megosztása: 5 /68 Fotó megosztása: 6 /68 Fotó megosztása: 7 /68 Fotó megosztása: 9 /68 Fotó megosztása: 10 /68 Fotó megosztása: 11 /68 Fotó megosztása: 13 /68 Fotó megosztása: 14 /68 Fotó megosztása: 15 /68 Fotó megosztása: 17 /68 Fotó megosztása: 18 /68 Fotó megosztása: 19 /68 Fotó megosztása: 21 /68 Fotó megosztása: 22 /68 Fotó megosztása: 23 /68 Fotó megosztása: 25 /68 Fotó megosztása: 26 /68 Fotó megosztása: 27 /68 Fotó megosztása: 29 /68 Fotó megosztása: 30 /68 Fotó megosztása: 31 /68 Fotó megosztása: 33 /68 Fotó megosztása: 34 /68 Fotó megosztása: 35 /68 Fotó megosztása: 37 /68 Fotó megosztása: 38 /68 Fotó megosztása: 39 /68 Fotó megosztása: 41 /68 Fotó megosztása: 42 /68 Fotó megosztása: 43 /68 Fotó megosztása: 45 /68 Fotó megosztása: 46 /68 Fotó megosztása: 47 /68 Fotó megosztása: 49 /68 Fotó megosztása: 50 /68 Fotó megosztása: 51 /68 Fotó megosztása: 53 /68 Fotó megosztása: 54 /68 Fotó megosztása: 55 /68 Fotó megosztása: 57 /68 Fotó megosztása: 58 /68 Fotó megosztása: 59 /68 Fotó megosztása: 61 /68 Fotó megosztása: 62 /68 Fotó megosztása: 63 /68 Fotó megosztása: 65 /68 Fotó megosztása: 66 /68 Fotó megosztása: 67 /68 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

„Egy ilyen autó sosincs kész, a tél óta folyamatosan dolgozunk rajta. Jelen pillanatban készül a kábelköteg a motorhoz. Kapott egy új garnitúra kereket. A régi 9×15 helyett most extrém széles 10,5×15 kerekek vannak rajta, Toyo versenygumikkal. Ehhez viszont sokkal szélesebb sárvédő szélesítéseket kellett készíteni” – részletezte Sándor.

A gyári GTI fékek helyére Subaru WRX 4 dugattyús féknyergek kerültek. A gyári 279-es féktárcsák helyére pedig 305×26-os lyuggatott Brembo tárcsák kerültek. A csomagtartóba karbon panelek kerültek ahol az új alumínium versenytank kapott helyett. Az autó külsejét is érinti a változás….,

Ám azt először majd csak az AMTS-en lehet megtekinteni.

Peugeot 505 SW

Ez a francia modell 4 éve került Sándorhoz. Az 1986-os turbós dízelmotorral szerelt verda eredeti USA-piacos kombi. Jól felszerelt, szinte gyári állapotú volt. 39 éves kora ellenére is rozsdamentes, karosszériája sosem volt javítva, fényezése viszont nem gyári. A jobb megjelenés kedvéért ez is kapott ültetést és egy korabeli 9x16os alufelnit, amit az idei szezonra kisebbre cserélnek, 8,5×15-re, de ez jobban illik az autó stílusához a készítő elmondása szerint.

És stílusosan a kombi után lehet kapcsolni egy trélert, amire felgurul a bordó szedán. Nézd meg a galériában!

Sándor díjnyertes autókat épít itthon, egy gyufásdoboz is alig férne alájuk 1 /22 Fotó megosztása: 2 /22 Fotó megosztása: 3 /22 Fotó megosztása: 5 /22 Fotó megosztása: 6 /22 Fotó megosztása: 7 /22 Fotó megosztása: 9 /22 Fotó megosztása: 10 /22 Fotó megosztása: 11 /22 Fotó megosztása: 13 /22 Fotó megosztása: 14 /22 Fotó megosztása: 15 /22 Fotó megosztása: 17 /22 Fotó megosztása: 18 /22 Fotó megosztása: 19 /22 Fotó megosztása: 21 /22 Fotó megosztása: 22 /22 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Vezess pihenősarok az AMTS-en Idén is ott leszünk az Autó, Motor és Tuning Show-n egy különleges pihenősarokkal, ahol találkozhatsz velünk, kipróbálhatod izgalmas programjainkat, és ha elfáradtál a kiállítás forgatagában, nálunk feltöltődhetsz!

NYEREMÉNYAUTÓ – A standunkon kiállítjuk azt a Mustangot, amelyet az AMTS belépőjeggyel meg is nyerhetsz! SZIMULÁTOR KIHÍVÁS – Teszteld vezetési képességeidet! A legjobb versenyzők értékes ajándékokat kapnak. VEZESS TUNING AWARDS 2025 – Idén először elindítottuk a Vezess Tuning Awards 2025 pályázatot, amelyben az AMTS kiállítói közül a legjobb tuningautók versenyeznek. A díjátadó március 30-án a főszínpadon lesz, ahol a profi és az amatőr kategória nyertesét hirdetjük ki. A győztesek egyedi üvegdíjat, egy haladó vezetéstechnikai tréninget a Driving Camp jóvoltából, valamint egy Bigotti Milano férfi karórát kapnak. MISS AMTS FOTÓZÁS – Minden nap délután a standunkon lehetőséged lesz közös fotót készíteni a Miss AMTS hölgyekkel!

március 28. – 15:45 – 16:00

március 29. – 15:15 – 15:30

március 30. – 14:30 – 14:45 PIHENÉS & FELTÖLTŐDÉS – Látogass el a Vezess pihenősarokba, ahol lazíthatsz, beszélgethetsz a szerkesztőség tagjaival, és élvezheted az AMTS nyüzsgését egy kényelmes helyről! TOVÁBBI MEGLEPETÉSEKKEL IS VÁRUNK! Vezess Kivetítők – Nézd meg legjobb videóinkat és tesztjeinket!

Vezess Gyereksarok – színezővel Helyszín: AMTS 2025, Vezess Pihenősarok, C pavilon 5-ös stand. Gyere el, és találkozz velünk a Vezess standjánál!

De ha valami klasszikusabbra vágynál akkor lesz miből csemegézni ezen a téren is, ugyanis a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség durván 100 autóval és 30-40 motorkerékpárral lesz jelen az AMTS-en. Különlegességek és ritkaságok sorakozna majd a D pavilonban.

A teljesség igénye nélkül, az alábbi galériában találjátok a Hungexpóra érkező veteránokat:

Sándor díjnyertes autókat épít itthon, egy gyufásdoboz is alig férne alájuk 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A több mint száz, harminc évnél idősebb oldtimer között megtalálhatóak lesznek a méltán népszerű modellek. A Mercedesek, Opelek, Alfa Romeok mellett a Lancia típusok mutatkoznak be idén nagyobb számban, a régebbi kivitelek közül Lancia Aurelia coupe 1958-ból és a nagy értéket is képviselő Lancia Aurelia B 24 Spider mindenképpen említésre – és megtekintésre – méltó, de ki lesz állítva a Lancia talán legszebb coupeja, egy Flaminia Touring Coupe is.

Idén 70 éves a Citroen ikonikus típusa a DS, amely évfordulóról a Citroen Automobile Club Hungary méltó módon fog megemlékezni, a DS minden jelentősebb változatából kiállítanak egy-egy példányt.

A szocialista járműszektor sem maradhat el, hiszen évről-évre ez a látogatók egyik kedvenc területe. Idén a főszerep a Skoda oldtimer típusaié lesz. Igazi kuriózumként néhány japán kisautó érkezik a távol-kelti országból, a Nissan Figaro talán ismerős lehet a japán autó szerelmeseinek, de sorozathoz tartozó Nissan Pao és S-Cargo hazánkban szinte ismeretlen típusok.