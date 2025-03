A sztori nem mai, de a rövid verziója most jött velünk szembe az egyik videómegosztón, és úgy döntöttünk, érdemes utánajárni.

A legtöbb ember egy emlékplakettet, egy órát vagy egy kis pénzt kap, ha hosszú éveken át dolgozik egy cégnél, majd onnan nyugdíjba vonul. Az amerikai Mike Boock azonban ennél sokkal különlegesebb dolgot kapott, amikor letette a lantot a WCCO Belting vállalatnál.

Boock 40 évet dolgozott a wahpetoni cégnél (USA), munkájának elismeréseként pedig egy gondosan becsomagolt modellautót kapott: egy 1972-es Chevrolet Corvette kicsinyített mását. De itt nem ért véget a meglepetés.

A játékautó aljára ugyanis egy igazi, 1972-es Corvette kulcsát ragasztották!

„Ez csodálatos ajándék, teljesen le vagyok döbbenve” – mondta meghatódva Boock, aki a WCCO Belting szállítási és raktározási vezetője volt négy évtizeden keresztül.

Chevrolet Corvette C3

A Corvette harmadik generációja, mely alapjául a Mako Shark II tanulmányautó szolgált, az 1968-as modellévben mutatkozott be és egészen 1982-ig gyártották. Erre a változatra került először levehető tetőpanel. Ebben a generációban mutatkoztak be az olyan híres típusnevek, melyek később is visszatértek, mint például az LT-1, ZR-1, Z07 és a Collector Edition.

A Corvette bemutatásának 25. évfordulójára, 1978-ban a C3-ból épült egy kéttónusú fényezéssel készült, Silver Anniversary Edition modell, illetve az Indianapolisi 500-as versenyen használt felvezetőautó replikáját is meg lehetett vásárolni.

A motor és a padlólemez fő elemei a C2-es generációból kerültek átemelésre, a karosszéria és a belső tér viszont megújult. 1969-ben az 5,4 literes erőforrás kikerült a kínálatból, és az 5,7 literes lett az alapmotor, 300 lóerővel. A teljes mértékben alumíniumból készült ZL1-es, nagy blokkos motor 1969-ben jelent meg, mely 430 lóerős teljesítmény leadására volt képes, de egyes mérések szerint az 560 lóerőt is elérte.