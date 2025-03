Éveket kellett várni a Mercedes-Benz Forma-1-es technikával felvértezett, hibrid hipersportkocsijára, végül 2022-ben, az AMG 55. születésnapján hullt le a lepel az AMG One-ról. Az 1063 lóerős rendszerteljesítményről az 1,6 literes, V6-os benzinmotoron kívül nem kevesebb mint négy elektromos motor gondoskodik.

Ha ezen felül megemlítjük, hogy a kétüléses fenevad 0-ról 100-ra 2,9, 200-ra 7,0 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig (korlátozva) 352 km/óra, valószínű, hogy sokak számára vonzóvá válik a stuttgarti márka valaha volt legbrutálisabb modellje, azonban anyagilag csak egy nagyon szűk réteg engedheti meg magának. Mindössze 275 darab készül belőle, míg az egyes példányokhoz bő 2,5 millió euróért, azaz nagyjából 1 milliárd forintnak megfelelő összegért lehet hozzájutni.

A képre kattintva galéria nyílik:

Még Valtteri Bottas, a Mercedes korábbi állandó és jelenlegi harmadik számú pilótája is beruházott egy AMG One-ra. Ugyanígy tett volna Michael Mente, az Y és a Z generációt megcélzó Revolve divatwebáruház vezérigazgatója is, ám nem volt kellően körültekintő, amiért drágán megfizetett. Mint arról a Carscoops beszámolt, Mente egy átverés áldozata lett: 5,4 millió dollárt – azaz a jelenlegi árfolyamon csaknem 2 milliárd forintot – gomboltak le róla egy AMG One-ért, ami nem is létezett, így nyilván nem is kapta meg.

A csalás mögött a büntetett előéletű, texasi Traveon Rogers áll, a történet pedig egészen 2021-ig nyúlik vissza, amikor a férfi Jean-Pierre M. R. Clement néven francia autókereskedőnek adta ki magát. A lehúzásban ráadásul az ügyvédje segítette, aki mit sem sejtett a férfi tervéről. Hiába várta a Mercedesét Mente, egy évvel később már arról értesítették, hogy elfogyott a pénze, az állítólagos kereskedő pedig soha nem is létezett. A megkárosított milliomos most jogi úton próbálja visszaszerezni a pénzét.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Rogers hasonló módon jutott jelentősebb összeghez. 2023-ban külön pert indítottak ellene, amiért 3,19 millió dollárra, vagyis mintegy 1,2 milliárd forintnak megfelelő összegre tett szert, miután szintén egy nem létező AMG One-t „adott el”. Az ügyben a különösen jelentős anyagi kárt okozó csalás mellett többek között szerződések és banki dokumentumok hamisításával is vádolták.

