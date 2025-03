Kellemetlen meglepetés érhetett pár villanyautóst, aki az Egyesült Államokban, Massachusetts államban, Littleton településen próbáltak tölteni. Egy teljesen jól működő Tesla Supercharger ugyanis porig égett, hét töltőpont vált a lángok martalékává.

A helyi hatóságok vizsgálják az esetet, és nem zárják ki a szándékos gyújtogatás lehetőségét sem.

A helyi rendőrfőnök Matthew Pinard elmondása szerint a rendőrség már vizsgálja az ügyet, és keresi a Tesla töltőpontnál keletkezett tűz okát, ami felettébb gyanús körülmények között ütött ki. Tehát a hivatalos nyomozás szándékos gyújtogatás miatt indul, és ezt a gyanút Tesla által szolgáltatott adatok is alátámasztják.

Some psychos set a Tesla Supercharger station on fire in Massachusetts overnight.



This doesn’t just hurt Tesla, it hurts people who own other EVs as well. This station is open to all manufacturers. Crazy pic.twitter.com/DTrgkzjn6S