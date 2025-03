A Skoda Fabia első generációja ajánlott darab az alacsony áron kínált városi típusok között. Kombi kivitelben még családi autónak is befogható, rengeteg alkatrész van hozzá, és a Volkswagen-konszerntől származó hajtásláncokhoz értő szerelőt szinte mindenhol lehet találni.

A modellt 1999 és 2007 között gyártották kombi, ferdehátú ötajtós és négyajtós lépcsőshátú karosszériával. Elviselhető a menetkomfort, a Suzuki Swiftek mellett merev és biztonságos a karosszéria, a motorok terén pedig tényleg bő a választék.

Sok használt Škoda Fabiában van az 1397 köbcentis, régi Škoda blokk- Az 1,4 MPI egy nyomatékos és megbízató motor, legtöbbször 68, ritkábban 60 lóerős verzióban találkozni vele. Sokszor előfordul még a 2003-as modellévvel bevezetett 1,2 literes háromhengeres, 54 vagy 64 lóerővel, HTP jelzéssel.

A 1,4 literes, mindkét változatban 16 szelepes benzines már komolyabb erőt képvisel, de mi most nem erre koncentrálunk. Mert a Skoda Fabia készült ám egy egészen különleges motorral is. Ebben a kategóriában igazi fehér holló, de nagy felára nincs ezért ha érdekes átlagautóra vadászunk, akkor erre a modellre be lehet állítani a keresőt.

Különleges ritkaság a kétliteres motor

Ez a 116 lóerős kétliteres, amely csak a limuzinban és a kombiban szerepelt. Aki nem autózik sokat, annak többletfogyasztása ellenére is titkos tipp ez az erős változat. Itthon szinte ismeretlen, de Németországban ebből is akad elég a használtautó-piacon.

Ezzel 195 km/óra volt a végsebesség, és 9,9 másodperc a 0-100 km/órás gyorsulás. Nem tűnik soknak a mai modellek mellett, de a korabeli városi kisautók között ez komoly dinamikának számított. A 170 Nm csúcsnyomaték már 2400-as fordulattól jelentkezett, így ezzel a motorral tényleg kényelmesen lehet sok váltás nélkül közlekedni.

Ez a motor egy igazi matuzsálem, ami a Volkswagen EA827 kódjelű családjához tartozott, kapott belőle ugyanúgy a Passat is, akárcsak az Octavia. Jelenleg egyetlen eladó Skoda Fabia van ezzel a motorral a hazai piacon, 990 ezer forintért.