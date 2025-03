Tudtuk, hogy eljön a pillanat, hiszen a hír hónapok óta keringett már. Mégis nehéz szembesülni vele autórajongóként, hogy a Nissan GT-R R35, a japán összkerékhajtású, legendás sportkupé végleg elbúcsúzik.

A 2007-ben bemutatott GT-R a Nissan XXI. századi történetének egyik legfontosabb modellje, amely rendkívül hosszú, hatéves fejlesztési periódus után látott napvilágot, hogy ismét izgalmassá tegye a márkát és annak kínálatát az ügyfelek számára.

Carlos Ghosn akkori cégvezető számítása bejött, az R35 kódjelű sportkocsi kultikus státuszt ért el, minden elképzelhető szakmai elismerést bezsebelt Japánban, Európában és az USA-ban. Jelentőségét jól mutatja, hogy még most, tizennyolc év után is kívánatos – részben azért, mert a tömeggyártók azóta sem tudtak (nem is igazán próbáltak) ehhez fogható sportautót gyártani, részben pedig azért, mert a Nissan folyamatosan csiszolgatta ékkövét.

Rendeltek volna még

Bár idős darab volt, de a rajongótábor nem akarta elengedni, a gyár inkább közleményben kérte a vásárlókat, ne adjanak le több rendelést, mert már betelt a kvóta, látják a gyártási ciklus végét.

A vállalat hivatalos közleményében ezt írta:

„Nagyon sok rendelést kaptunk a Nissan GT-R-re, és mostanra befejeztük a tervezett gyártási mennyiségre vonatkozó rendelések fogadását. Őszinte hálánkat fejezzük ki minden vásárlónknak a 2007-es bevezetés óta nyújtott támogatásukért.”

A végső búcsút két különleges kivitellel ünnepelte a Nissan még 2024-ben, ezek voltak a GT-R Skyline Edition, és a GT-R T-spec Takumi Edition.

A haláltusa hosszú volt. Az R35 már sok régióban évek óta nem kapható különféle szabályozások miatt. Van ahol túl zajos, van ahol a károsanyag kibocsájtása nem volt megfelelő, a szokásos bürokratikus regulák szorították ki szép lassan a 2020-as évek kezdete óta.

A sokak által csak „Godzilla” néven ismert modellt 2007-ben a Tokiói Autószalonon mutatták be. Hosszú évek fejlesztésének gyümölcse volt, ami közel két évtized alatt rengeteg frissítést kapott, többek között 2010-ben, 2016-ban és 2023-ban.

Motorja mindvégig a duplaturbós VR38DETT kódjelű 3,8 literes V6-os volt, ami 480 lóerővel indult, de 2023-ra már 608 lóerőt teljesített a Nismo kivitelek orrában. Utódja szakértők szerint kizárólag elektromos modell lesz, de ehhez persze kell a Nissan márka fennmaradása is, ami az elmúlt időszakban szintén megkérdőjeleződött.