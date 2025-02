Még 1960-ban – igen, 65 évvel ezelőtt – történt az a baleset, ami miatt Kanadában nagyobb pénzbírsággal sújtottak egy már 85 éves járművezetőt. Tavaly decemberben volt egy koccanása, ami miatt újra le kell vizsgáznia, azonban az ügymenetbe került egy csavar. A régi, állítólag biztosítás nélkül okozott esetért elvették a jogosítványát, így azt mondták neki, amíg ki nem fizeti a 4662 kanadai dollárt, átszámítva több mint 1,2 millió forintot, nem vezethet – írja a Carscoops.

Sokkolta a bíróság tájékoztatása az idős férfit, aki saját bevallása szerint nem emlékszik rá, hogy balesete lett volna az 1960-as évek elején Torontóban. A következő évtizedben egy másik városba, New Brunswickbe költözött, ahol teherautó-sofőrnek állt – az elmúlt évtizedekben pedig nem jelentett gondot a jogosítvány meghosszabbítása, egyszer sem emlegették fel az állítólagos balesetet.

Ugyan a jogosítványát azóta visszakapta, a bírságot továbbra is ki kell fizetnie az ontariói közlekedési hatóságnak. Volt lehetőség a részletfizetésre is, azonban a megbüntetett sofőr a CBC Newsnak úgy fogalmazott, hogy a mostani árfolyamon több mint 50 ezer forintnak megfelelő havi összeget is „nagy pofonnak” éli meg. „Soha nem függesztettek fel. Soha nem volt gondom. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt megteszik egy idős emberrel, aki a jövő héten lesz 86 éves” – nyilatkozta.

A közelmúltban Olaszországban babráltak ki egy idős autóssal, aki 23 évig harcolt a jogosítványáért. A bizarr pereskedés részleteiről itt számolt be a Vezess: