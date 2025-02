Európa nem igazán ismert a Suzuki Cappuccino roadster, főleg mert kimondottan a japán piacra gyártották. Motorja 657 köbcentis, 64 lóerős, turbóval megbolondítva. A kasztni mindössze 1,4 méter széles, hossza csupán 3,3 méter. De mindez nem véletlenül, hiszen a pöttöm Suzukinak bele kellett férnie japánban az adókedvezményes kei-car kategóriába, és az 1993-as Cappuccino éppen kitöltötte a maximális dimenziókat.

A nyitható tetős Suzukit 1998-ig gyártotta a japán vállalt és most felröppentek a pletykák, hogy közel 30 év után feltámadhat a modell. Olyannyira komolynak tűnik a dolog, hogy egy japán autós portál már közölte is az új Cappuccino digitális dizájnterveit.

Az új autó valamivel nagyobb lesz mint elődje, de nem sokkal:

hossza: 3895 mm

szélessége: 1695 mm

magassága: 1260 mm

tengelytávja: 2410 mm

Az utastérben várhatóan a mai kornak megfelelő, teljesen digitális műszercsoport és egy nagyméretű érintőképernyő kap helyet.

A 657 köbcentis motor 1,3 literes háromhengeres váltja, de az üzletági források szerint ez is turbós lesz. Maximális teljesítménye 120 lóerő, ami majdnem kétszerese ahhoz képest, mint amit elődje tudott.

Arról is szól a fáma, hogy egy erősebb és nagyobb, 1,6 literes négyhengeres motorral is rendelhető majd, és ezzel már akár a Mazda MX-5 ligájába is léphet. A világpremier állítólag 2026 végén lesz.