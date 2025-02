A balesetek kialakulásában a gyorshajtás mellett ugyanolyan fontos tényező a követési távolság, vagyis annak hiánya. A hazai sofőrök között is sokan imádnak centikre közlekedni a többi közlekedőtől, ráesni a másikra, ha csökkenteni kell a sebességet, vagy a belső sávban nyomulva mutatni az elhaladási szándékot.

A legtöbb ráfutásos baleset ezért következik be, pedig a modern technika már több módot ad a sofőrök figyelmeztetésére.

Most Szlovéniában vetettek be egy új rendszert, a nem megfelelő követési távolságot betartó járműnél a kijelző figyelmeztet, megfelelő távolságnál pedig egy zöld pipa jelenik meg.

A kísérleti rendszer valamivel bonyolultabb, mint egy klasszikus Traffipax. Két fő elemből áll: egy kamerából számítógéppel és egy kijelzőből, amelyet általában körülbelül 100 méterre helyeznek el a kamerától. A kamera egy előre meghatározott virtuális mezőben érzékeli a jármű helyzetét, és figyeli az áthaladást egy adott ponton. A rendszer az áthaladás után várja a következő közlekedőt, és méri az eltelt időt.

Hazai helyzet Jogilag egyértelműen fogalmaz a KRESZ a követési távolság betartásával kapcsolatban: járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, ami elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött meg lehessen állni, még akkor is, ha az hirtelen fékez. Ennek ellenére 2023-ban a rendőrség által regisztrált 14 355 személyi sérüléssel is járó közúti balesetből 1038 esetben a nem megfelelő követési távolság volt az ok.

Ha az idő kevesebb mint két másodperc, a kijelző azonnal figyelmeztetést jelenít meg, hogy nem kellően biztonságos a távolság. Ha viszont a távolság megfelelő, a rendszer megdicséri a vezetőt. A figyelmeztetést vagy a dicséretet egy piktogram jeleníti meg, amely egyértelműen jelzi a vezetőnek, hogy mennyire volt szabályos.

A rendszer rögzíti és tárolja a mért adatokat is, amelyeket később statisztikai feldolgozásra használnak. Ez lehetővé teszi az olyan elemzéseket, amelyek hozzájárulhatnak a forgalomcsillapítási infrastruktúra kialakításához.

A már működő tesztkijelzők 30-35%-kal növelték a biztonsági követési távolságot az első hónapokban. Bár a hatékonyság idővel csökkent, átlagosan 25%-os javulást értek el. A szlovén közlekedésbiztonsági hatóság most azon dolgozik, hogy ezt a rendszert országosan is bevezesse, sőt, a jövőben olyan komplex kijelzőket is bevethetnek, amelyek egyszerre mérik a sebességet és a követési távolságot!