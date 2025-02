MEGÁLL AZ ÉSZ #85 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🙏 Jókor jó helyen! 👷‍♂️ Kollégáink éppen útellenőri feladatukat végezték az M85-ös autóúton február elején, amikor a Nagycenki mérnökségünk előtti csomópontban meglepetés érte őket: a szemük láttára fordult meg és indult el a forgalommal szemben egy autós. 🚚 Kollégáink azonnal középre húzódtak, megakadályozva a továbbhaladást és rögtön jelezték az autósnak, hogy rossz irányba megy. Eközben diszpécser kollégánk értesítette a Rendőrséget is. 😳 Az autós - bár nem egészen értette, hogy mi a baj-, munkatársaink jelzésére megfordult, majd félrehúzódott a korlát mellé. A rendőrök is gyorsan a helyszínre értek. A rendőri intézkedés befejezéséig útellenőreink biztosították a helyszínt. 😇 Szerencsére, most sem történt baleset. Kollégáinknak és a Nagycenki Mérnökség munkatársainak köszönjük a gyors és profi helyzetfelismerést. Útellenőrünk higgadt reagálásával, balesetveszélyes helyzetek sorát előzte meg. 🚓 Köszönjük szépen kollégánk helytállását és a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség gyors reagálását és közreműködését. #azorszagutja #autópálya #mkif #KözlekedjBiztonságosan #pályánvagyunk #közösenveletek #KRESZ