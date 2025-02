Egy autós Görögországban úgy döntött, hogy teszteli driftelési képességeit egy kanyargós tengerparti úton – azonban a spontán mutatvány nem várt fordulatot vett, és végül villogó rendőrségi fények mellett kellett megmagyaráznia, hogy törhetett ki a BMW fara.

Az érintett autó egy fehér E36 BMW 3-as Coupé, amely M3-stílusú kiegészítőkkel és utólag felszerelt hátsó szárnnyal volt feldíszítve. A sofőr nagy sebességgel próbálta keresztbe tenni az autót, de végül nem tudta kontrollált csúszásban tartani a kocsit, így csak a mázlin múlt, hogy nem történt komolyabb baj.

Ekkor egy Porsche Cayenne bukkant fel a sötétből, az autó azonban nem egy átlagos közlekedő volt, hanem egy civil rendőr. A rendőrök gyorsan a BMW mellé értek, aminek esélye sem volt a menekülésre.

Ez az eset is mutatja, hogy a közúti drift kimenetele abszolút orosz rulett: röviddel az eset után két autó is érkezett a szembejövő sávban, és csak néhány másodpercen múlt, hogy a sima kicsúszásból ne legyen nagyobb baleset.

Az esetről készült videót a görög Car Jackals nevű autós YouTube-csatorna tette közzé Instagramon, amelyet ironikus módon a Teriyaki Boyz The Fast and the Furious: Tokyo Drift című száma kísért. A felvétel gyorsan elterjedt, olyannyira, hogy a feltöltő végül letiltotta a hozzászólások lehetőségét.

Az incidens egy Athén melletti híres tengerparti útvonalon történt, ahol nem véletlenül vertek tanyát a rendőrök, a helyi autósok körében népszerű szakasz ez. Ahogy a BMW vezetője is megtapasztalta, néha a nézők nem csak szórakozni jönnek – hanem jelvényük és szirénájuk is van.