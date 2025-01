Üldözőbe vettek az amerikai rendőrök egy 16 éves fiút Nebraskában, amint gyorshajtáson kapták. A fiatal a megkülönböztető jelzés ellenére sem állt meg, a menekülés során egészen 270 km/órás sebességig gyorsult – írja a Road & Track.

A macska-egér játék 32 kilométeren át tartott az autópályán, azonban a fiatal gyorshajtónak így sem sikerült olajra lépnie.

16 years old, fleeing a traffic stop, and driving over 100 mph ABOVE the posted speed limit at 168 mph in a 65 mph zone.



Thankfully troopers were able to remove this dangerous driver off the road Monday near Minden. pic.twitter.com/MOinkWqe2M