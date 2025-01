Már 19 évesen megadatott egy kaliforniai fiatalnak, hogy egy olyan erős autót vezessen, mint a Lexus IS F, csakhogy ez felelősséggel is társul. Ezt azonban nem vette tudomásul a fiatal sofőr, akit így a rendőrök drasztikus mértékű gyorshajtáson értek az óév utolsó napjaiban.

A Los Angeles-i hatóságok 203 km/órás sebességgel mérték be a kék Lexust. Ez ráadásul korántsem a maximum volt, ugyanis a második generációs, tehát valamikor 2007 és 2014 között gyártott IS F 5,0 literes V8-as szívómotorjában 422 lóerő lakozik, ami mellé 503 Nm-es forgatónyomaték párosul – ezek tudatában aligha meglepő, hogy 273 km/óra a végsebessége.

12/29, a motor deputy monitoring traffic on PCH near Decker. A Lexus sped past him at 126 mph. The 19 yr old driver was #arrested for Reckless Driving & car impounded for 30 days.

We all know the devastation speeding can cause, please #SlowDown, let’s cruise safely into 2025. pic.twitter.com/nwKx1gMamj