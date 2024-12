Talán nem meglepő, hogy a legtöbb káreset 2024-ben elemi károkkal volt kapcsolatos, azaz a vihar, esőzés, villámárvíz, beázás, földcsuszamlás, földrengés stb. közül került ki a legtöbb bejelentés.

Ezt követték a csatorna és vezetékes vízkárok, a harmadik legtöbb kárbejelentés pedig balesetekkel és betegségekkel kapcsolatban érkezett a Groupamához. Az egy évtizeddel ezelőtti üvegtörés károk a dobogóról mára az ötödik helyre kerültek, a TOP 10 kártípusban ugyanakkor megtalálhatóak még gépjárműtörés, lopás, rablás, vandalizmus, valamint tűzkárok is.

Június volt a legzűrösebb

A nyár elejére estek azok a napok, amikor a Groupama ügyfelei legtöbbször fordultak a biztosítójukhoz. Az év legtöbb, 1500 feletti lakossági, zömmel lakásbiztosítási kárbejelentését június 10-én fogadta a biztosító, de nem sokkal maradt el ettől a kárbejelentések mennyisége 24-én vagy 3-án sem, szintén júniusban. Ezzel szemben jóval kevesebb bejelentés érkezett január 1-jén, melyet a legnyugodtabb napnak nyilvánítottak a mindössze 22 kárbejelentéssel.

A legpechesebb ügyfelek

Vannak, akik vonzzák a bajt. Nos ez biztos, hogy elmondható egy-két ügyfélre, hiszen a Groupamának is van olyan cascos ügyfele, aki ötször törte össze idén a saját autóját. A lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek közül a csúcstartó valósággal focicsapatot szervezett a károkból, mert pontosan 11 kárt jelentett be egyetlen év során. A „csapatban” volt négy vízkár, három háztartási géptörés, két kártevőpusztítás és egy-egy tűz, illetve zártörés.

Fehér autós rémálom

Aki látta a Távol a világtól c. filmet, valószínűleg nem felejti el azt a jelenetet, amikor a fehér önvezető autók önálló életre kelnek, és halomra törik egymást. Ha ilyesmitől nem is kell tartania a fehér autóval rendelkezőknek, tény, hogy a legnagyobb károkozók a Groupama ügyfelei között is a fehér autósok.

Természetesen, hiszen ebből a színből fut a legtöbb az utakon. De az már kevésbé ismert, hogy kik követik őket. Érdekes, de mind a károkozók, mind a károsult autók rangsorában a szürke, fekete, kék és piros a károkozói sorrend a fehér autók után.

Még mindig a Lászlók és Máriák jelentik be a legtöbb kárt

Bár a névdivat változása megdöbbentően gyors, a biztosítók kárbejelentései a felnőtt lakosságban elterjedt keresztneveket képezik le. Ez igaz a Groupamánál is, ezért is érdekes megnézni, hogy történ-e változás az elmúlt évtizedben.

A káradatokból az látszik, hogy a dobogón mindössze egyetlen változás történt: a férfiaknál a József nevű ügyfeleket a Zoltánok leszorították a kárbejelentési dobogó képzeletbeli harmadik helyéről. 2024-ben tehát így alakult a rangsor: a férfiak körében a Lászlók, Istvánok, Zoltánok, míg a nők körében a Máriák, Erzsébetek és a Katalinok jelentették be a legtöbb kárt.

Mi a közös Debrecenben és a 11. kerületben?

Az első helyezés, méghozzá a települések, illetve a budapesti kerületek „kárbejelentési versenyén”. Az is tudható, hogy Debrecen esetében egy nagy jégverés okozta a több mint háromezer bejelentés többségét, illetve, hogy őket Miskolc és Székesfehérvár követi, míg Budapesten a XVIII. és a III. kerületben szenvedték el a második és harmadik legtöbb kárt a groupamás ügyfelek 2024-ben.

A leggyakoribb utcanevek: Éljen Kossuth apánk!

Érdekességként megjegyezhetjük, hogy egész Európában Magyarországon szokás a leginkább a történelmi személyekről elnevezni az utcákat. Historikus alakjaink „utca” szerinti népszerűségi, és egyben leggyakoribb kárbejelentési sorrendje így alakult: Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca. Ami pedig a további történelmi személyiségeinket és művészeinket illeti, a vezető hármas után Dózsa György, Ady Endre, Arany János következtek, de József Attila, Árpád, Széchenyi István és Táncsics Mihály utcák is a TOP 10-es kárbejelentők közé kerültek.