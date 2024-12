Óriási szerencséje volt egy rendőrnek az észak-karolinai Greensboróban (USA), ugyanis a szolgálati autójával a vasúti átjáróban parkolt le, miután a közelben két autó ütközött.

Nem világos, miért hagyta a síneken a helyszínelés előtt a Ford Explorert, de a helyi beszámolók szerint körülbelül tíz másodperccel azután, hogy kiszállt belőle, rossz döntésnek bizonyult. Az Amtrak vonat fékezés nélkül csapódott a rendőrautó hátuljába, ami a becsapódás hatására kirepült a kereszteződésből.

The incident where an Amtrak train struck a Greensboro police cruiser occurred on November 28, 2024, around 6:50 PM. The police car was parked on the tracks while responding to another accident on Hilltop Road. Fortunately, the officer was outside the vehicle at the time, and no… pic.twitter.com/DkXVqJnre6