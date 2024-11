Október első felében próbáltuk ki a BMW új csapásmérőjét, az M5 legfrissebb generációját, amely a 748 lóerős XM Label Red után a valaha készített második legerősebb szériagyártású BMW a maga 727 lóerős hajtásrendszerével. A 2,4 tonnás sportlimuzin ezzel a teljesítménnyel könnyedén mozog, de ilyen estben nagyon észnél kell lennie egy sofőrnek. Egy autókereskedés alkalmazottjának ez nem sikerült…

Villámgyorsan körbejárta a közösségi oldalakt a fotó, amelyen egy új, G90-es BMW M5 szomorkodik összetörve az út szélén, miután randizott egy betonoszloppal. Lengyelországban történt az eset, a részletek egyelőre homályosak, de az biztos, hogy a vezetőoldali ajtót érte a legnagyobb ütés.

A szemtanuk állítása szerint az autót egy helyi BMW-kereskedés alkalmazottja vezette, aki elvesztette az irányítás a 727 ló felett és lesodródott az útról.

Az autó eleje látszólag megúszta az ütközést jelentős kár nélkül, de a vezetőoldali ajtó súlyosan megrongálódott: behorpadt, megkarcolódott, és az oldallégzsákok is kinyíltak. A helyszínen rendőrök és tűzoltók is megjelentek, de állítólag személyi sérülés nem történt – számolt be róla a Carscoops. Ez lehetett az első, az új M5-generációból, ami összetört.

Az új 5-ös sorozat az Euro NCAP tesztjein ötcsillagos értékelést kapott, ami az összes változatra, így az M5-re is érvényes, ez azonban aligha vigasztalja az érintett sofőrt, aki árokba küldte az autót.

Ha a sérülés csak az ajtót és a légzsákokat érinti, akkor valószínűleg még menthető a verda, bár így sem lesz olcsó. De ha a karosszéria szerkezeti elemei is károsodtak, az bizony már elég egy gazdasági totálkárhoz, bár erre azért kicsi az esély, látva, hogy a vezetőoldali ablak is épen maradt.

