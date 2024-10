A heves esőzések hatására megnyílt az út Argentína második legnagyobb városában, Córdobában, a gödörbe pedig egy autó is beleesett. Az október 23-i esetről készült felvételt a Deutsche Welle hozta nyilvánosságra az X-en:

During a storm in Argentina, a hole suddenly opened up in a road and almost swallowed a car. pic.twitter.com/nLcOSnvp6h