1,5 millió dolláros (540 millió forintos) pénzbírságot szabtak ki a General Motors önvezető autókat fejlesztő leányvállalatára, a Cruise-ra. A döntés hátterében az áll, hogy a cég elmulasztotta tájékoztatni a hatóságokat egy súlyos balesetről, amelyben egy Cruise robotaxi is érintett volt. Az ügyben az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala járt el (NHTSA).

A baleset 2023 októberében történt San Franciscóban, ahol egy gyalogost először elütött egy autó, majd egy Cruise önvezető taxi is. A robotaxi az ütközés után azonnal fékezett, ám a nő így is a jármű alá került, amely ezután hat méteren keresztül vonszolta őt. A robotautó programozása miatt az út szélére húzódott, hogy ne akadályozza a forgalmat, azonban ezzel a gyalogos további sérüléseit okozta. A kaliforniai közlekedési hatóság jelentése szerint az önvezető jármű 11 km/h sebességgel vonszolta a nőt, ami tovább súlyosbította a helyzetet.

A Cruise viselkedése a hatóságok felé azonban nem csupán ebben az esetben volt kifogásolható. Az NHTSA közleménye szerint a cég több hiányos jelentést is benyújtott a balesettel kapcsolatban és más, önvezető rendszereket érintő eseményekről is pontatlan információkat szolgáltatott. A Cruise-nak ezért most ki kell dolgoznia egy tervet a jelentési rendszer javítására, valamint legalább két évig szigorúbb jelentéstételi kötelezettségeknek kell megfelelnie.

A Cruise számára nem ez az első alkalom, hogy az önvezető technológiája miatt problémákba ütközik:

Tavaly nyáron például egy robotaxi egy kereszteződésben a zöld lámpánál haladt át, de összeütközött egy megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautóval.

Egy másik esetben pedig az önvezető jármű nem tudott különbséget tenni a szilárd és nem szilárd beton között, és egyszerűen belehajtott egy építkezésen a még nedves betonba, amibe beleragadt.

Nem kevésbé volt kaotikus az a helyzet, amikor egy zenei fesztivál idején több robotaxi is megállt az út közepén, mivel a túlterhelt mobilhálózat miatt irányíthatatlanná váltak.

A mostani baleset azonban komolyabb jogi következményekkel is járhat a Cruise számára. Az NHTSA büntetésén túl az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is vizsgálatot indított az ügyben, amely tovább nehezítheti a cég jövőbeli működését.

A Cruise ugyan rendelkezik az önvezető autók tesztelésére vonatkozó engedéllyel, azonban a sorozatos problémák és balesetek rávilágítanak arra, hogy az autonóm járművek még messze nem tökéletesek.