Kevés ikonikus tömegtípus van a Toyota AE86-osnál. A nyolcvanas években még csak átlagos sportos, hátul hajtó, kétajtós típust az Initial D televíziós sorozat indította el a világhír útján, és az évek múlásával valódi autórajongói ikon lett belőle. Ahogy a drift népszerűsége nőtt, úgy lőttek ki a Toyota AE86, vagyis a Hacsiroku árai.

A drift kultúra nem túl régi, és ez a Toyota ott volt az első olyan autók között, amikkel a japán fiatalok keresztbe csapatták a szerpentineken. Szintén az első olyan modellek között volt, amit az első drift versenyeken is használtak, hiszen az autó már gyárilag is jó képességekkel rendelkezett és a tuningpotenciál is meglehetősen nagy benne. A Corolla GT vagy Sprinter, Trueno néven elérhető, dupla vezérműtengelyes, 120 lóerős 1,6-os verziók mai napig legendásak, mindenki imádja ezeket a motorokat.

Legnagyobb ellensége a rozsda, ezek a típusok gyakorlatilag elporladtak az idővel, csak komoly befektetéssel, és nagy mennyiségű munkaóra árán lehet megmenteni egy-egy elhanyagolt darabot. Az ilyen restaurálás drága, sokáig tart, és kevesen vágnak bele, így sokak álmában megjelent már a gyári állapotú, üres, frissen acélkarosszéria képe.

Ezt az álmot teljesíti egy kínai cég, ami az AE86 vázának pontos másolatát kínálja eladásra. A vállalkozás az Alibaba oldalán értékesíti a Toyota típusához megszólalásig hasonló alkatrészt. A Jiangsu Aodun Automitve Industry nevű cég bárkinek legyártja az 1984-1987 között gyártott AE86 karosszériáját, ajtókkal, motorháztetővel, csomagtérfedéllel együtt. Ehhez természetesen a Toyotának nincs semmilyen köze, ezek teljes mértékben utángyártott darabok, így azért van némi rizikó a rendelésben.

Aki ilyet akar, annak nagyban kell gondolkodni, mert a minimális rendelési mennyiség öt darab, 9500 dolláros áron, vagyis 3,4 millió forintért. Aki bespájzolna a legendás típus lemezeiből, és ötven darabot rendel, az kedvezményt kap: így egy szett 8000 dollárba, azaz 2,8 millió forintba kerül.