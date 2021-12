Ki gondolta volna, hogy egy olyan egyszerűnek készült kompakt háromajtós, mint a Toyota Corolla, a benzinvérű társadalom egyik leginkább vágyott tárgya lehet? Pedig mégis úgy alakult, hogy az 1983-ban piacra került ötödik generációs modell valódi álomautóvá avanzsált bizonyos körülményeknek és képességeinek hála.

Érdekes átmenet volt az AE86 a Corolla életében, miután a négyajtós lépcsőshátú változat már ebből a szériából is keresztmotoros elsőkerék-hajtásúként lépett a piacra, a háromajtós és kétajtós kupéknál viszont megtartották a klasszikus felépítést. Az AE86, nevéből adódóan kapta a Hachiroku becenevet Japánban, az igazi kultusza pedig nagyjából a 90-es évek közepétől kezdett alakot ölteni.

A drift kultúra nem túl régi, és a Hachiroku ott volt az első olyan autók között, amikkel a japán fiatalok keresztbe csapatták a szerpentineken. Szintén az első olyan modellek között volt, amit az első drift versenyeken is használtak, hiszen az autó már gyárilag is jó képességekkel rendelkezett és a tuningpotenciál is meglehetősen nagy benne.

Ehhez persze nem az alapverziókat használták, az AE86-ból is volt 8 szelepes motorral szerelt belépőváltozat és a kétféle karosszéria mellett kétféle orrkiképzés is létezett, piacfüggő volt, éppen melyikhez melyiket párosították. A gyárilag is potens felszereltségű a Corolla GT vagy Sprinter, Trueno néven elérhető, dupla vezérműtengelyes, 120 lóerős 1,6-os verziók voltak.

Ez is egy ilyen példány, bukólámpás, háromajtós karosszériával, hibátlan fényezéssel és karosszériaelemekkel. Ezek mellett pedig a technikát is frissen tartották, valamint olyan ritka alkatrészek is benne vannak, mint a Toyota Racing Development fejlesztésű gyári önzáró sperr differenciálmű, tekercsrugók és váltókapcsoló.

Gyári felnik, gyári sportkormány és eredeti ülések, minden kimondottan szép állapotban. Az egyetlen komolyabb átalakítás a sport kipufogódob, minden más területen törekedtek az eredeti állapot megtartására. A 46-GE motor vezérlését 2018-ban végezték el, a legfrissebb karbantartás, olaj- és szűrőcserék pedig idén történtek. A motor 120 lóerőt teljesít 6600-as fordulatszámnál és ötfokozatú kézi váltót csatoltak hozzá.

Egy ilyen tökéletes állapotú Hachirokuért sokkal többet kell fizetnünk, mint azt egy Corolláról gondolnánk. Ritka madár, és az ilyen tökéletes állapotúak is már egyre ritkábban cserélnek gazdát. Ezt a példányt most Ausztráliában hirdetik, az árverés pedig már most 8 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárnál tart.