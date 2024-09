MEGÁLL AZ ÉSZ #63 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 📍Helyszínünk az M3-as autópálya Babati pihenőhely utáni kanyar, az országhatár felé. ☀️ Késő délutáni napsütés, hőség, gyér forgalom. 🚚 A távolban érkezik két kisteherautó és egy kamion. A kanyarban a külföldi kamion a leállósáv felé veszi az irányt, majd hosszú métereken keresztül ledarálja a szalagkorlátot és a végén beborul az árokba. 😴 Feltehetően elaludt a sofőr. Szerencsére nem esett komolyabb baja. 🚧 Egy ilyen elalvás okozta baleset, több napig tartó helyreállítási folyamatot eredményez, ami sajnos folyamatos torlódásokkal is jár! A baleset következtében megsérült a rézsű és majdnem 300 méteren a szalagkorlátot is cserélni kellett. 🏗️ Egy éjszaka alatt sikerült a szakadékból kiemelni a kamion roncsait, erre az időre az érintett pálya oldalt le is kellett zárni! ⚠️ Itt most kamionnal példálózunk, de a nagy melegben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség, fáradtság. Főleg azokat, akiknek a munkája a vezetés, vagy munka miatt közlekednek sokat. Nyomatékosan kérünk mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt: ❗️tartsák be a követési távolságot! ❗️tartsák az előírt pihenőidőt! ❗️ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg! ❗️egyértelműen és időben jelezzék a sávváltást, előzést ✅ a pihenők alkalmával frissítsék fel magukat! ✅ mindig ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát! ✅ gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról! 👷🏼 Így biztonságos utad lesz Neked is és a Veled egy szakaszon haladóknak is. 🚘 Vezessetek óvatosan! #mkif #auto #foryou #drivesafe