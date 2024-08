Nem rendeltetésszerűen használják a BMW ügyfelei az M5-öt, ezért soha nem tapasztalják meg azt, mire képes valójában az autójuk. Legalábbis ez derül ki abból, amit Daniela Schmid, a modell termékmenedzsere nyilatkozott az Auto Critica című román magazinnak nemrégiben adott interjújában.

Azt mondta, annak ellenére, hogy alkalmas rá, a tulajdonosoknak csak egy kis része próbálja ki versenypályán az autóját, ott is általában csak egyszer, utána soha többet. „Tisztában vagyunk vele, hogy az M5-ügyfelek nagyon kis százaléka vezeti pályán az autóját, ők is egyszer” – idézi Schmid szavait a lap. „Azt is mondhatnám, hogy alig van valaki, aki ezt csinálja.”

Schmid ennek ellenére fontosnak tartja, hogy a lehetőség továbbra is adott legyen a BMW M5-nél, ami 14 év után kapott újra kombikivitelt. „Számunkra viszont fontos, hogy bármilyen M-modellt lehessen használni zárt versenypályán. Azért, hogy ha vannak olyan vásárlók, akik erre vágynak, gond nélkül megtehessék” – hangsúlyozta. „Bár tudjuk, hogy sok vevő ezt nem használja ki, továbbra is követelmény lesz nálunk, hogy az autót pályán is lehessen.”

Rámutatott arra is, hogy az elmúlt két évtizedben sokat változott, milyen egy tipikus M5-vásárló. A célközönség leginkább a középkorosztály, azon belül a legtöbb esetben – vállalkozóként vagy felsővezetőként dolgozó – férfi vásárol BMW M5-öt, viszont az ázsiai piacok lejjebb szorították az átlagéletkort. A kontinensen ugyanis sok fiatal felnőtt helyezkedett el az IT-szektorban, aminek köszönhetően már most komoly vásárlóerővel bíró tőkével rendelkeznek.

A BMW M5 1984 óta része a bajorok kínálatának, így az idén 40 éves típus most tapossa a hetedik generációját. Az idén bemutatott, G90 generációs modell minden korábbinál erősebb, 727 lóerős, igaz, ebben annak is szerepe van, hogy a 4,4 literes V8-as benzinmotor először kapott elektromos rásegítést.