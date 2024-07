Akár április 1-jei tréfára is gyanakodhatnánk, de úgy tűnik, nagyon is komolyan gondolja új marketingfogását a Renault – avagy ki gondolná, hogy az autója árát is visszakaphatja, ha végleg megromlik a házassága? A francia márka hitvallása szerint az elektromos Scenic kell a tökéletes párkapcsolati boldogsághoz, így merész ígéretet tett az ügyfeleinek.

Ennek értelmében a készpénzes vásárlók, akik megvásárolják a Scenic E-Techet, majd még 2024 vége előtt elválnak, visszakapják az autójuk árát.

Igaz, a garancia csak az Egyesült Királyságban él. Amögött pedig a Renault kutatása áll, mely rávilágított arra, hogy a britek 21 százaléka azért vitatkozik az autóban a párjával, mert rossz irányba ment. Szorosan követi a listavezető okot az, ha valaki a partnere vezetési stílusába köt bele – az ő arányuk 20 százalék.

Az viszont nemek szerint eltérő, hogy kit mi irritál jobban: amíg a rossz navigációra a nők (23%) a háklisabbak, és nem a férfiak (19%), a csapnivaló vezetési képességek a férfiak (20%) csőrét jobban piszkálják, mint a nőkét (19%). Ennek ellenére a férfiak 48 százaléka úgy gondolja, jobban vezetnek szívük választottjánál, ellenben a nők között csak a 32 százalékuk látja így. Meggyőződésük a férfiaknak (52%) az is, hogy jobban tájékozódnak a párjuknál, míg a nőknél 35 százalék azoknak az aránya, akik ezt állítják magukról.

Megvizsgálta a Renault azt is, hogy a britek szerint mi az a három tulajdonság, ami javítja a hangulatot az utastérben. Az első három helyen a kényelmes ülések (42%), a nagyszerű hangrendszer (26%) és a tágas tér (26%) áll – ugyanakkor a válaszadók 49 százaléka azt is kiemelte, hogy fontos az autók fenntarthatósága is.

A Renault szerint a Scenic E-Tech maximálisan megfelel ezeknek a kritériumoknak, ami nemcsak a tágas kialakításnak és a masszírozó sofőrülésnek, de a hátsó üléssorba beépített, praktikus kartámasznak és az 545 literes csomagtérnek is köszönhető. Ugyanígy a Harman Kardon hangrendszer, a napfénytető, valamint a kompakt egyterű elektromos mivolt is illeszkedik abba a képbe, ami az ügyféligények alapján alakult ki.

