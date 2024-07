Tikkasztó hőhullámok jellemzik az idei nyarat – nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Amikor a hőmérők higanyszála még árnyékban is alulról karcolja a 40 Celsius-fokot, csábító úti cél lehet a tengerpart vagy a jelen sorok írásakor is csaknem 30 fokos Balaton. A kánikula miatt azonban sokan esnek bele abba a hibába, hogy csak belebújnak a küszöbhöz legközelebb eső papucsukba, vagy még azt sem teszik meg, így mezítláb ülnek a volán mögé és indulnak útnak.

Bár az előírások konkrétan nem tiltják a mezítláb vagy a strandpapucsban vezetést, az a kikötés a magyar KRESZ-ben is megtalálható, hogy „járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van”. Mint arra a német autóklub, vagyis az ADAC is felhívja a figyelmet, a legtöbb európai országban nagyon is komoly következményekkel járhat, ha valaki nem megfelelő lábbelit választ a vezetéshez – például baleset esetén.

A hasonló esetekben ugyanis a legtöbbször arra hivatkoznak, hogy elkerülhető lett volna az ütközés, ha a vétkes sofőr nem mezítláb, papucsban, szandálban vagy magassarkú cipőben vezet – erre hivatkozva súlyos bírságot is kiszabhatnak, mindemellett a biztosításnál további kellemetlenségek merülhetnek fel.

Az ADAC szakértői szerint az a legalkalmasabb lábbeli, ami nem csúszik le a pedálokról, sőt, megfelelő tapadást biztosít a láb és a pedálok között. Az is fontos szempont, hogy ne legyenek rajta hurkok és más díszítőelemek, amik beleakadhatnak a pedálok burkolatába, ahogy arra is érdemes figyelni, hogy az adott lábbeli ne legyen túl széles, mivel ilyenkor fennáll a veszélye annak, hogy véletlenül két pedált nyomunk le egyszerre.

Kimutatta az osztrák közlekedési klub (ÖAMTC) tesztje, hogy a sportcipő az, amivel szinte garantáltan nem lőhetünk mellé. „Nyitott, laza szabású cipőben vagy mezítláb alig érezni a pedált. A legrosszabb esetben megcsúszhatunk, vagy el is veszíthetjük az uralmat a jármű felett” – állapította meg az akadálykerülésből, vészfékezésből és parkolásból álló teszt eredményei alapján az ÖAMTC.

Azt is megállapították, hogy „vészfékezés esetén a flip-flop papucsban és a mezítláb vezetés hozta a legrosszabb eredményeket”, mivel egyik esetben sem lehetett kifejteni kellően gyors nyomást kifejteni. „Magassarkúban nehéz volt vezetni, egyáltalán nem lehetett kimérten, finoman fékezni. A merev lábhelyzet és a magas tűsarok miatt egyáltalán nem lehetett észlelni a pedálellenállást” – tették hozzá a szakértők.

Forróság ide vagy oda, nyáron is elkerülhetetlen a cipő, ha biztonságos vezetésről van szó – köztes megoldás gyanánt az ADAC azt javasolja, hogy tartsunk zárt váltócipőt az autóban, és vegyük fel, mielőtt útnak indulunk. Az éppen nem használt papucsot vagy tűsarkút azonban mindenképpen biztonságos helyen kell tárolni – valamelyik utas lábterében vagy a csomagtartóban –, de semmi esetre sem a vezető lábterében, ahonnan könnyen a pedálok alá csúszhat.

Amellett, hogy megfelelően válasszunk lábbelit, továbbá fürdőruhában vagy félmeztelenül autóba ülni sem a legjobb ötlet – hiszen a biztonsági öv felhorzsolhatja a bőrt –, ebben az időszakban legalább ennyire fontos ügyelni a légkondicionáló helyes használatára, valamint a megfelelő folyadékbevitelre.