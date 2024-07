A helyszín feltehetően Brazília, az autó pedig egy Opel Ascona C, bár ezt elég nehéz megállapítani, mert jelenlegi formájában inkább egy guruló rozsdakupacról beszélhetünk. Amit viszont így, ilyen állapotban is megmozgat, az döbbenetes, és félelmetes is. Láttunk már pár ijesztő horrorkaravánt a hazai autópályákon, de ez a szerelvény a vontatmányok számát tekintve mindenképp nemzetközi rekordernek tekinthető.

Arról sejtésünk sincs, hogy egy kanyar hogy néz ki ezzel a vonattal, vagy ha esetleg tolatni kell, akkor mit tesz a sofőr.

Itthon egyre kevesebb hír szól a túlterhelt, veszélyes vontatmányokról, ebben pedig szerepet játszik a rendszeres és komoly ellenőrzés. Júniusban négy napon át kiemelt célellenőrzés keretében vizsgálta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az autószállítókat: az ellenőrzött 53 jármű szinte mindegyikénél találtak szabálytalanságot, volt, ahol többet is.

Összesen 60 szabálytalanságot észleltek, amikre több mint 26,5 millió forintnyi helyszíni bírságot szabtak ki.

Ebből 24,4 millió forintot azonnal be is fizettek a sofőrök. Az ellenőrök 11 járműnél a továbbhaladást is megtiltották; ez a rendszám és az okmányok elvételével járt, amiket akkor kapnak vissza, ha az észlelt műszaki hibát vagy szabálysértést elhárítják, illetve a kiszabott bírságot rendezik – írja az MTI-nek eljuttatott közleményében a tárca.

Ami a kihágásokat illeti, a legnagyobb arányban a horrorkaravánok fordultak elő, ugyanis az ellenőrzött 53-ból 42 jármű közlekedett túlsúllyal.