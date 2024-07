Az autós hírek tele ezer lóerős hiperautókkal, az utolsó csavarig kétszer átgondolt, milliárdokból fejlesztett Porsche 911 GT3 RS-ekkel. Vágyunk ezekre, de az őszinte autós veretéshez nincs szükség több száz lóerőre, és szofisztikált technikára. Ehhez csak egy lezárt pálya kell, magánterület, valamint az eszköz. Ami lehet egy bontószökevény Mercedes is, mint ahogy azt a következő felvétel is mutatja.

Természetesen hozzá kell tenni, hogy itt a tempó, a stílus egy ilyen autóval védőfelszerelés, bukócsövek nélkül szembemegy, szembeszáguld a józan ésszel. Mégis azt el kell ismerni, hogy egy négyhengeres, 120 lóerős W202-es kódjelű C180-assal 1995-ből kevesen vágnának neki egy ilyen autózásnak, hiszen gyenge, nem erre való stb.

Nekik cáfolat ez a kis szösszenet, visszafogott habzású üzleti szedánnal a kilencvenes évekből is elő lehet csalogatni a bennünk élő Colin Mcrae-t, csak a differencművet kell lehegeszteni, meg vágni a rugókon, kibelezni a kipufogót a recsegés kedvéért. v

A kilencvenes évek némek kényelme az autópályán ingázóknak – W202

1993 és 2000. májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexburát kiszorította a fehér. A belső térben a W 124-es sorozat kapcsolóit felváltották az előző E-osztályból átvettek. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel.

1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú automata váltó.

benzinesek között a 122 lovas C 180 megfelelően viszi az autót, fogyasztása 7,5 és 11 liter közötti. A 136 lóerős kétliteres és a 150 lóerős C 220, majd az őt leváltó C 230 jobban megy, bő 10 literes benzinigényre érdemes számítani. A 2,8 literes hathengeres 193, illetve 197 lóerős, évjárattól függően. Ezzel a motorral már igen jól mozog a C Mercedes, de átlagfogyasztása 10-15 liter közötti. Ebben a sorozatban még tényleg 2,4 literes volt a C 240, amely igen sokat fogyaszt, ráadásul menetteljesítményei sem kiemelkedők.

Kompresszoros motorból kétliteres és 2,3 literes is volt, 192 illetve 193 lóerős teljesítménnyel. Mindkettő erős és fogyasztásuk is elfogadható, 9-14 liter. A C36 AMG motorja hathengeres, 280 lóerős, a C 43 AMG-t egy V8-as hajtja, 306 lóerővel. A csúcs a C 55 AMG 347 lóerős motorral.

Dízelmotorból létezik a 2,0, 2,2 és 2,5 literes előkamrás szívómotor. Teljesítményük 75, 95 illetve 113 lóerő. A két erősebb motor hengerenként négyszelepes. A nagyobb motorok fogyasztása 8-10 liter, a nagyon lomha C 200 Diesel beéri 6-8 literrel. Az 1995-ben bevezetett, előkamrás C 250 Turbodiesel 150 lóerős és takaré