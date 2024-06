1696 kilogrammot nyomott tavaly egy átlagos autó Németországban, ami jóval több a tíz évvel korábbi állapothoz képest, amikor még 1475 kilogramm volt az átlag. Ez az SUV-k és a terepjárók térnyerése mellett annak is köszönhető, hogy gyakorlatilag kihalófélben vannak azok az autók, amiknek a tömege kevesebb mint egy tonna.

Abból a szempontból kissé csalóka a kép, hogy az átlagba a lakóautók és a haszonjárművek is beleszámítanak, ami körülbelül 50 kilóval dobja meg az értéket. Az így is érdekes tendenciára a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA) adatai alapján világított rá a Spiegel, ami arról számolt be, hogy

2023-ban már csak két kisautót jegyeztek egy tonna alatt: a Mitsubishi Space Start és a Suzuki Ignist, 954, illetve 971 kilóval.

Ez feleannyi, mint volt egy évvel korábban (4), de a különbség szintén a 2013-as adatokkal összehasonlítva rajzolódik ki, amikben még 15 ilyen autót tartottak számon.

Az említett két típusból csaknem 19 ezer darabot helyeztek forgalomba, ami az összes új regisztráció 1 százalékát sem fedi le. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezeknél is csak egy adatot tüntettek fel – a teljes modellsorozatra vonatkoztatva –, így a felszereltség és a motor függvényében ezek tömege is meghaladhatja az 1000 kilót.

A másik végletet a 3 tonnát meghaladó autók képviselik, ezekből pillanatnyilag három szerepel a statisztikában: az Ineos Grenadier (3002 kg), a Mercedes-Maybach (3027 kg), valamint a Cadillac Escalade (3472 kg). Mindhárom típus ritkaságnak számít a németeknél: ezekből tavaly összesen alig több 1000 darabot regisztráltak újonnan.