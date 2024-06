Kaszkadőrfilmbe illő mutatvánnyal érzékeltette egy amerikai járművezető, hogy az ő ideje értékesebb, mint másoké. Nem is állt be a lassan araszoló sorba a Dodge Challengerrel, inkább egy vakmerő megoldásra adta a fejét: két kerékre tette az amerikai izomautót és az útpadkán suhant el a többiek mellett.

Egy ideig még a szerencse is az ő pártján állt, ugyanis egy másik autós fedélzeti kamerás felvételén látszik, hogy pont jó ütemben váltott zöldre a lámpa a következő kereszteződésben, így nem ütközött másik autóval.

Wild video shows a car speeding on two wheels before it crashes into a Starbucks in Walpole.

A szerencse azonban forgandó, így egészen addig futott versenyt az idővel, amíg a Dodge-dzsal egy kerítést átszakítva egy Bostonhoz közeli Starbucks-kávézónak nem ütközött. Napernyőkkel és asztalokkal együtt tarolta le a kávézó teraszát, de az épület eleje is megrongálódott a balesetben, az egyik alkalmazott pedig megsérült. Őt sem kellett kórházba szállítani, könnyebb sérülésekkel megúszta az ámokfutást.

Driver crashes into this Starbucks in Walpole off Route 1. Police say a Starbucks employee was taken to the hospital with minor injuries and the driver wasn't hurt. Police say the driver was speeding, hit a utility pole and then crashed into the store.

