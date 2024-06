MEGÁLL AZ ÉSZ #53 "Gyere szállj, szállj, szállj velem!" 🚧 Megint egy kis mix, repülő terelésekről. 🛣️ Sajnos sokan továbbra sem a vezetésre figyelnek, elbambulnak, telefonoznak, utolsó pillanatban sorolnak be, aminek meg is van az eredménye, mint azt láthatjuk a videón is... Amikor tereléshez érkezel: ✅ lassíts le a táblákkal előre jelzett sebrességre! ✅ tarts biztonságos követési távolságot! ✅ ne telefonozz, akkor talán nem tarolod le a terelőtáblákat! ✅ mindig úgy közlekedj, hogy legyen időd korrigálni, sávot váltani! ❓Tudtad? - A vezetéshez szükséges információk 90%-át a szemünkkel észleljük! - Átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét) - A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza! - Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 5️⃣0️⃣0️⃣ métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk! - Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. ❌ Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon! Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézd el a hívást! ‼️ Ahol terelés van és le van zárva a sáv, az nem véletlen, mivel munkaterület. ⚠️ Ha nem láttok ott dolgozni embert, akkor se hajtsatok be, mert lehet, hogy éppen hűl vagy éppen fel van marva az aszfalt és még sorolhatnánk. 👷 Tiszteld meg kollégáinkat azzal, hogy normálisan, a szabályokat betartva haladsz el mellettük, Nekik is családjuk van, Őket is haza várják! ⚖️ Nektek fél perccel gyorsabb megérkezés vs. egy vagy több emberélet. ❓Megéri? 🫵A döntés a tiétek! #mkif #azorszagutja #pályánvagyunk