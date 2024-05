Rettegni azért nem kell, mert itt a nyár, de néhány dologra igenis érdemes figyelni, ha nagy melegben ülünk a volán mögé. Itt is van mindjárt 10 tanács.

10.- Papucs

Igen, tudjuk, nyaralás közben ritkán hord cipőt az ember, főleg, ha vízparton tölti a szabadidőt, de a strandüzemmódot az autóban nem árt kikapcsolni.

A tipikus strandviselet nem alkalmas autóvezetésre, ezt most leszögezhetjük. A strandpapucs csökkenti a vezető képességét a pedálok kezelésére, az be is akadhat a pedálokba, és megakadályozhatja a sofőrt a megfelelő, gyors reagálásban. Plusz ha még vizes is, akkor simán lecsúszhat a pedálról a lábunk (sajnos ezt tapasztalatból mondom, az én káromon tanuljatok, ne a sajátotokon).-

9.- Forró kormány, váltó, ülések

A napon parkoló autókban vészesen fel tud melegedni a legártatlanabbnak tűnő alkatrész is. A forró kormányt, váltógombot nem érdemes megmarkolni, amíg ki nem szellőztettünk, de a fejtámla fémpálcikája is felforrósodhat.

És ha strandolás után meztelen felsőtesttel pattannál az autóba (az Európai gépjármű Bizottság Alapítványa szerint a járművezetők 25%-a a nyaralóhelyeken így vezet), egyrészt a felforrósodott bőrülés kellemetlen meglepetést fog okozni, másrést a biztonsági öv is felhorzsolhatja a bőrt egy koccanás során is. És azt se felejtsük el, hogy könnyebb egy pólót kimosni, mint ősszel kárpitot tisztítani, ha érted, mire gondolok…

8.- Csomagok

Azt hiszed apróság, bedobálod a csomagokat és kész, de egy balesetnél akár életveszélyes sérülést is okozhat az utastérben röpködő bőrönd. Számos baleseti helyszínen készült fotón látható, hogy a póruljárt járművekből táskák, csomagok szóródnak ki a helyszín jó 10 méteres körzetében. A rögzítetlen vagy helytelenül pakolt csomagok komoly sérüléseket tudnak okozni az utastérben tartózkodóknak, de baleset sem kell hozzá, ez akár egy erősebb fékezéskor is simán megtörténhet. A csomagok ilyenkor ugyanis tömegük sokszorosával vágódnak előre.

Pakolás közben fontos a sorrendiség. Alulra tegyük a nehéz és méretes csomagokat és feljebb a könnyebb holmikat. Szedánoknál a csomagok zárt csomagtartóban vannak, csak extrém esetben törhetnek előre az utastérbe. Kombiknál és egyterűeknél érdemes csomagrögzítő hálót használni.

7.- Dugók

Péntek délután a nagyobb városokból kifelé, vasárnap este pedig befelé állnak be az autópályák. Ízlés szerint Horvátország, Balaton, vagy éppen e keleti végek felé található hegyek felé. Bevált taktika nincs, ilyenkor általában a kerülőutak is zsúfoltak, szóval ha tehetjük induljunk olyan időpontban, amikor másnak eszébe nem jutna.

6.- Tini sofőrök és turisták

Ne feledjük, hogy nyáron bőven találkozhatunk helyismeret nélküli („bénázó”) turistákkal, hétvégi sofőrökkel és friss jogsis fiatalokkal (akiknek most ért véget a suli és kiszabadulnak) az utakon. Szóval fokozott odafigyelés szükséges minden szituációban, inkább segítő szándékot mutassunk, ne lépjünk fel agresszívan.

5.- Nők, szemtelenül lenge ruhában

A szoknyák és a rövidnadrágok a nagy melegben egyre rövidebbek lesznek, és ez bizony nem tesz jót a melegben egyébként is nehezebben koncentráló sofőröknek. Szóval mindenki csak óvatosan!

4.- Gyalogosok, motorosok, bringások

Jó időben az utakat ellepik a kétkeréken és gyalogszerrel közlekedők. Ők vannak a legnagyobb veszélyben az utakon, hiszen mondhatni semmi nem védi őket egy esetleges ütközéskor. Szóval vigyázzunk rájuk! Tőlük pedig azt kérjük, hogy ne nehezítsék meg az autósok dolgát: legyenek szabálykövetők és ők is figyeljenek oda a közlekedésre.

3.- Bogarak

Ha nem megy a légkondi, attól az ablakot még általában le lehet ereszteni. Igaz, ilyenkor nemcsak a meleg, hanem mindenféle ízeltlábú is besurranhat az utastérbe. Amik csípnek, rúgnak, harapnak. Ez pedig vezetés közben igen zavaró lehet. Védekezzünk ellenünk karbantartott klímával, és akkor nem kell lehúzni az ablakot menet közben.

2.- Jégeső

Egy hirtelen érkező vihar és vele társuló esetleges jégeső igencsak megviselheti autónkat és lelki állapotunk. Nincs annál kellemetlenebb, amikor tehetetlenül nézzük, ahogy a mogyoró vagy éppen dió méretű jégdarabok horpadtra verik az autó lemezeit. A pokróc, szőnyeg, kartondoboz jól jöhet, ha nem tudunk fedett helyre húzódni.

1.- Autóban rekedés

Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjunk gyermeket, nagymamát, nagypapát, kisállatot a tűző napon parkoló autóban, mert már 10 perc után is bekövetkezhet a hősokk, ha pedig még tovább marad valaki a felforrósodott autóban, akár tragédia is lehet a vége.

