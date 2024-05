Az Egyesült Államokban történt baleset felvételei első körben a Tesla Motors Club Forumban bukkantak fel, majd gyorsan elterjedtek a közösségi oldalakon. A megosztások magas száma nem véletlen, mindenki vitatkozik azon, hogy a felelőtlen sofőr volt-e nagyobb százalékban okolható az esetért, vagy a Tesla FSD (Full Self-Driving) önvezetőnek nevezett, de a valóságban csak vezetéssegítő rendszere.

A sofőr, aki egy éve a Tesla Model 3 tulajdonosa állítja, hogy az FSD üzemmód az elmúlt hat hónapban kétszer nem reagált az elhaladó vonatokra vasúti átjárókban. Most arra törekszik, hogy beszerezze az esetek telemetriai adatait, miközben más Tesla tulajdonosokatt keres, akiknek hasonló tapasztalataik vannak. Emellett megjegyezte, hogy az ügyvédek nem akarnak foglalkozni ügyével, mert nem történt komoly sérülés.

Miért nem figyelte az utat? Erre is volt válasza: huzamosabb használattal ellustul az ember, és már vakon megbízik egy ilyen rendszerben, feltételezi, hogy az megfelelően működik, akár egy adaptív sebességtartó automatika. Feltételezzük, hogy a megfelelő pillanatban fékez, és ez a hamis bizalom ilyen esetekhez vezethet, mint amit a videón is láthatunk”.

A Tesla tulajdonosok gyakran megfeledkeznek arról, amire a gyártó is figyelmeztet, miszerint az FSD is állandó felügyeletet igényel, és a sofőrnek figyelnie kellene az útra. Ebben szerepe lehet az elnevezésnek, a „teljes önvezető rendszer” névre keresztelt funkció ugyanis az autók autonóm vezetési képességeit meghatározó besorolás szerint a kettes szintre esnek, ahol gyakorlatilag az összes többi prémium autógyártónak is van már hasonló extrája.

Ezek az aggályok több hatósági vizsgálathoz vezettek már, az USA közlekedésbiztonsági hivatal kimondta, hogy több közúti balesetben is a kiváltó okok között szerepelt a Tesla Autopilot vezetéssegítő rendszerének hibája.