Teljesen összezavart a hárompedálos elrendezés és a manuális sebességváltó használata egy autótolvajt az Egyesült Államokban, így nem sikerült ellopnia a kiszemelt teherautót – írja a Carscoops.

Pedig könnyű prédának tűnt, a tulajdonos ugyanis az indítóban felejtette a slusszkulcsot, így a nő, amint észrevette a lehetőséget, bemászott a volán mögé, és elhajtott – vagyis csak elhajtott volna – a furgonnal. Arra azonban már csak ezután eszmélt rá, hogy nehezebb dolga lesz, mint arra előzetesen számított: a teherautót kézi váltóval szerelték, ami számára teljesen ismeretlen.

Miután menet közben sem tudta megfejteni a működését, inkább kiszállt a vezetőfülkéből, a váltót pedig üresben hagyta, így a teherautó egy tűzcsapnak gurulva állt meg, de személyi sérülés nem történt. A koccanásnak köszönhetően hamar a rendőrök látókörébe került az ügy, és rövidesen le is tartóztatták a gyanúsítottat. Kiderült róla, hogy autólopás miatt korábban már börtönbe került, és nem sokkal az újabb eset előtt szabadult.

Stick Shift FTW



Not a standard recommendation for car theft prevention, but this past Friday a stick shift kept a thief from getting far in a stolen car.



It was just after 4:30 p.m. when officers were called to Airport Boulevard for a report of a truck that had crashed into a… pic.twitter.com/1UTBGwlSem