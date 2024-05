Bár botladozva, de egyre határozottabban haladunk az önvezető autók kora felé. A megfontolva haladó gyártók is kínálnak már második szintű önvezetést kínáló modelleket, sőt a prémium csúcsmodellek már a harmadik szintre lépnek.

2024-ben az S-osztály is belép a 3. szintű autonóm közlekedésre alkalmas járművek sorába, a Mercedes pedig tervei szerint előfizetéses formában fogja kínálni a szolgáltatást ügyfeleinek. A jármű pozícióját nagy felbontású térképadatbázis, valamint a fedélzeti lézeres, optikai, radar- és ultrahangos érzékelők anonimizált információi alapján néhány centiméteres (!) pontossággal tudja megállapítani a vezérlés, azaz a számítógép pontosabban „érzi” az autót, mint a sofőrök többsége.

Az ilyen autók megjelenése magával hozza a KRESZ, a közúti jelzések, és közlekedési lámpák aktualizálását is. Sőt, a kutatók már azt az eshetőséget vizsgálják, amikor maguk az autók, a központi rendszereikből kinyert adatok irányítják, szervezik egy város közlekedését.

Henry Liu, a Michigani Egyetem építőmérnök professzora szerint az új közlekedési lámpák megjelenése sokkal közelebb van, mint azt sokan gondolnák.

„A mesterséges intelligencia fejlődése nagyon gyors, és úgy gondolom, hogy ez a váltás hamarosan bekövetkezik” – mondta. A kutatók azt vizsgálják, hogyan lehetne a modern autók funkcióit, például a GPS-t felhasználni a közlekedés biztonságosabbá és hatékonyabbá tételére. Az általuk végzett kutatás során Detroit külvárosában a General Motors járműveiből származó sebesség- és helyadatokat használták fel a közlekedési lámpák időzítésének beállításához, így szemléltetve a forgalomirányítás újszerű megközelítését.

Jönnek a fehér lámpák?

Ezzel párhuzamosan az Észak-Karolinai Állami Egyetemen Ali Hajbabaie, mérnöki docens a közlekedési lámpák reformján dolgozik. Mint arról korábban már írtunk, szerinte is hasznos lehet a hagyományos közlekedési lámpák kiegészítése egy negyedik színnel, a fehérrel.

„A koncepciónk szerint a kereszteződésekben az általunk fehér lámpás szakaszban az önvezető járművek komputerei kapnák meg az irányítást, ami az embereket is tájékoztatná arról, mi a teendőjük. A piros továbbra is tilost, a zöld továbbra is szabad utat jelentene, míg a fehér fény azt üzenné az embereknek, hogy egyszerűen kövessék az előttük haladó autót” – magyarázta Ali Hajbabaie.

A fehér szín azonban kevésbé fontos, a funkció a lényeg, szerintük kell egy negyedik jelzés, amit akár a meglévő lámpákat egyszerre pirosan és zölden villogtatásával is el lehetne érni, így nem kellene az összes lámpát lecserélni. A kutató szerint a rendszer bevezetéséhez a közlekedő járművek 40-50%-ának tudnia kellene az önvezető funkciót, ez az arány már elég lenne ahhoz, hogy optimálisan működjön az önvezető járművek irányította közlekedés.