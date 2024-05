A kor csak egy szám – tartja a mondás. Nem zárható ki, hogy ugyanígy gondolkodnak a Ferrarinál is: az olaszok bejelentése szerint a Pirellivel folytatott együttműködésük keretében új, modern és modellspecifikus gumikat fejlesztettek ki klasszikus szuperautóik számára.

Mind anyaghasználatban, mind pedig a futófelület kialakításában megmutatkoznak az újítások, amiknek révén az új gumikkal sokkal jobb tapadás érhető el. Természetesen a fejlesztések során nem kizárólagosan a teljesítményre helyezték a hangsúlyt, több újítás ugyanis biztonságú célzatú: ezek közé tartoznak a különböző irányú és aszimmetrikusan kialakított mintázatok, amik a vízátfolyásokkal (aquaplaning) szemben bizonyulhatnak hatékonynak.

Habár nem hozták nyilvánosságra az árakat, hivatalosan már kaphatóak a régi autókhoz a gumik, amik a kerék méretéhez, oldalarányához, valamint az előző abroncsok méretéhez is illeszkednek. Hogy ne lehessen azt mondani, hogy „régen minden jobb volt”, a gumik oldalán olyan feliratok olvashatóak, amik a korabeli sémának felelnek meg.

Egyedi gumigarnitúrával rukkolt elő a 288 GTO-hoz és az Enzóhoz is a Ferrari, mely jóváhagyta azt is, hogy a Pirelli Collezione-sorozatának klasszikus autókhoz készült, inkább sorozatgyártású abroncsait az F40-hez és az F50-hez használják. Az a Ferrari célja, hogy minden szuperautójához kínálhasson, még akkor is, ha a gyártása óta évtizedek teltek el.