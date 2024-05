MEGÁLL AZ ÉSZ #47 👀 Besorolás leállósávról...életveszélyesen 🚘 Átlagos délután az M1-es autópálya M0-ás lehajtója előtti szakaszon, száraz időben. Egy dologban mégsem teljesen hétköznapi: egy fekete autó áll meg a leállósávon. ⚠️ Amikor láttuk a felvételt, izgultunk a soőrért, hiszen nem tartotta be a KRESZ szabályait és a leállósávon tolatott a pályán, nem mellesleg a megállással, veszélyeztethette az autóban utazók életét is. 🛣️ Sokan lehet, hogy nem értik miért osztjuk meg a videót, de a problémák a következők: - a leállósáv, nem pihenőhely! Kizárólag akkor szabad megállni, ha műszaki problémánk adódik vagy például rosszul lett valaki az autóban, azaz vészhelyzet van. ‼️ Ilyen esetekben: ✅ leállósávra húzódj le! ✅ vedd fel a láthatósági mellényt! ✅ csak az irataidat és a mobiltelefonodat vedd magadhoz! ✅ szállj ki és a szalagkorláton kívül hívd a 112-es telefonszámot! ✅ a segítséget a korláton kívül várd meg, biztonságban! 🚗 A leállósávon, az autóban ülve nem vagy biztonságban! - Ha a "Neee, elrontottam a kihajtót, csak a következőn kellett volna lemennem!" szituáció áll elő, akkor ne ronts tovább a helyzeten. ‼️ Ilyenkor: ❌ soha ne tolass vissza, ha túlmész egy lehajtón! ❌ soha ne tolass vissza, ha rossz lehajtón mész le! ❌ ha már a lehajtósávon vagyunk, de meggondolnánk magunkat, akkor ne vágódjunk vissza a külső vagy a belső sávban haladók közé, főleg ne sokkal kisebb tempóval, mint amit a forgalom aktuálisan diktál. 🌳 Ha meg kell nézni, be kell állítani valamit a navigáción akkor minden esetben biztonságos helyen, a pihenőkben vagy az autópályát elhagyva álljunk meg! 👷🏼 Vezessünk felelősséggel! #mkif #leállósáv