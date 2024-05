Továbbra is fennáll a jogosítvány elvesztésének a kockázata, még akkor is, ha várhatóan új, engedékenyebb THC-korlátot vezetnek be Németországban.

A német kormány döntése alapján a kannabisz legalizálásáról szóló törvény 2024. április 1-jén lépett életbe. A kábítószer birtoklása és termesztése felnőttek számára legális lesz. A kannabisz legalizálása mellett egy szakértői bizottság ajánlást terjesztett elő a közúti forgalom szabályrendszerében a szervezetben jelenlévő anyag határértékére vonatkozóan, hogy mikortól büntethető a korábban kannabiszt fogyasztó sofőr, mi számít káros befolyásoltságnak.

Egyelőre nincs törvényes határérték Németországban a kannabiszra vonatkozólag vezetés közben, mint például ahogy az alkoholnál 0,5 ezrelék véralkoholszint. A bírói ítélkezési gyakorlat szerint eddig, ha 1,0 nanogramm THC- értéket (a marihuána hatóanyaga) állapítottak meg a rajtakapott sofőr vérmintájában, attól kezdve szankcionálták. Most a THC hatóanyag alapján a vér milliliterenként 3,5 nanogramm koncentrációja a javasolt új határérték, ahogy a Szövetségi Közlekedési Minisztérium március 28-án, csütörtökön közölte:

„Ha ezt az értéket meghaladja a hatóanyag a sofőr vérében, akkor a tudomány jelenlegi állása szerint közlekedésbiztonsági szempontból hátrányos hatás jelentkezik gépjárművezetés közben.”

Az ajánlott határérték bevezetéséhez törvénymódosításra van szükség a német törvényhozók részéről, mert ennek az enyhítését nem tartalmazza a kannabisz részleges legalizálásának húsvét hétfői kezdete. A KRESZ esetleges módosításáig a jelenlegi, szigorúbb követelmények érvényesek.

Az ADAC a törvénymódosítás vagy a határérték esetleges változása után is azon az állásponton van, hogy a kannabisz hatása alatt állók ne vezessenek gépjárművet!

A kannabisz fogyasztása többek között a koncentráció és a figyelem csökkenésével, valamint a reakció idő növekedésével jár. Ez balesetveszélyes a közlekedésben. Az ADAC szakértői álláspontja szerint sürgősen szükség van a lakosság intenzív oktatására a fokozott balesetveszélyről, és ezt a lehető leghamarabb meg kell tenni. Ezen túlmenően az ADAC támogatja, hogy a kezdő járművezetők esetén a kábítószerfogyasztás büntethetőségét továbbra is az eddig is alkalmazott 1,0 nanogramm THC/ml vérszint meghaladása esetén szankcionálják.

További probléma, hogy a kannabiszfogyasztás ellenőrzése nem olyan egyszerű, mint az alkoholfogyasztásé. Ezért a német autóklub azt javasolja, dolgozzanak ki új gyorsteszteket, a közúti ellenőrzések hatékonyságának a növelésére.

THC kisokos Az, hogy mennyi ideig mutatható ki a THC és a hatástalan bomlástermék, a THC-COOH (THC-karbonsav), többek között attól is függ, hogy egy személy mennyit és milyen gyakran fogyaszt kannabiszt. Vannak durva iránymutatások, amelyeket útmutatóként használnak. Egyedi esetekben azonban a kimutathatóság időtartama jelentősen eltérhet. Amikor a kannabiszt belélegezve fogyasztják, a THC szinte azonnal bejut a véráramba, és néhány percen belül eléri a maximális koncentrációját. Ez azután meredeken csökken, és néha 45-60 percen belül felére csökken. Alkalmi, kannabiszfogyasztás mellett néhány napos fogyasztási szünetekkel, a jelenlegi szabálysértési határértéket meghaladó, 1,0 nanogramm THC/ml vér-jelenlét (1 ng/ml) hat órán át mutatható ki. Rendszeres fogyasztás esetén a THC raktározódik a szövetekben, és a véráramba folyamatosan utánpótlást biztosít. A lassú lebomlási, kiürülési folyamat miatt napokba telhet, amíg hatóanyag jelenléte a vérben a ma érvényben lévő német határérték alá csökken.

Németországban mikor megállítanak a rendőrök egy sofőrt, és felmerül a gyanúja a kannabisz fogyasztásának, akkor először az úgynevezett teljesítményprofilt ellenőrzik: vannak-e fogyasztásra utaló jelek, például vörös szemek vagy kitágult pupillák? Van-e a hatásnak viselkedési tünete, mint például a kígyózó járás, zagyva beszéd vagy szédülés? A sofőr okozott-e balesetet? A THC vagy a THC-COOH bomlástermék gyorsteszttel kimutatható a nyálból, a verejtékből vagy vizeletből. A rendőrségi ellenőrzés során gyakran vesznek vizeletmintát.

A THC-COOH hosszabb ideig kimutatható a vizeletben, mint a vérben. A vizeletvizsgálat ezért csak a kannabiszfogyasztást jelezheti, mivel a bomlásterméknek nincs hatása. Vérvételre akkor kerül sor, ha az előzetes teszt pozitív, vagy a közlekedő megtagadja annak levételét és fogyasztás gyanúja merül fel. A felelős orvos dokumentálja a kannabiszfogyasztás minden bizonyítékát és a tüneteit. Az egyetlen jogilag elfogadott bizonyíték a THC hatóanyag kimutatása a vérből: az elemzés laboratóriumban történik.