Huszonnégy európai városba, köztük Budapestre is ellátogat a Tesla futurisztikus SUV-ja, amely 2023-ban került gyártásba. A Cybertruck egyelőre csupán Amerikában érhető el, de júniusban a magyar érdeklődök is megnézhetik élőben.

Négy napot fog Budapesten tölteni a Cybertruck – június 12-15, 9:00 és 18:00 között – , és már regisztrálni is lehet az eseményre – írja a Villanyautosok.hu. A bemutatóautók Hollandiába érkezéséről már elkezdtek erjedni a fotó az X-en.

Officially spotted in The Netherlands, Hold Your Horses!@cybertruck

⚡️⚡️⚡️

At @teslaeurope 📍Tilburg🇳🇱 https://t.co/WXnHd5F1hz pic.twitter.com/3sNmO4neh8

— Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) April 23, 2024